Offenbar falsche russische Atomvorwürfe gegen Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit offenbar falschen Fotos hat das russische Außenministerium versucht, den Eindruck zu erwecken, dass es Beweise für den Bau einer "schmutzigen" - also atomar verseuchten - Bombe in der Ukraine habe. Eines der Bilder, das auf dem englischsprachigen Twitter-Account des Ministeriums auftauchte, gehöre der slowenischen Agentur für radioaktive Abfälle und stamme aus dem Jahr 2010, berichtete die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" am Mittwoch.

Wetter erschwert Gegenoffensive in Region Cherson

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Widriges Wetter und schwieriges Gelände erschweren der Ukraine nach eigenen Angaben die Rückeroberung der Region Cherson. "Die Süd-Ukraine ist eine landwirtschaftliche Region mit vielen Bewässerungskanälen, die von den Russen als Gräben genutzt werden", sagte der ukrainische Verteidigungsminister Olexij Resnikow am Mittwoch. Außerdem bremsten schwere Regenfälle die Kampffahrzeuge mit Rädern aus. "Die Gegenoffensive auf Cherson ist schwieriger als die auf Charkiw."

Krieg als großes Thema bei Nationalfeiertag

Wien - Der Nationalfeiertag am Mittwoch war vom Krieg in der Ukraine geprägt. Im Mittelpunkt der politischen Ansprachen stand wieder die militärische Landesverteidigung. Bundespräsident Alexander Van der Bellen begrüßte die Erhöhung des Heeresbudgets, denn das Bundesheer sei derzeit nicht in der Lage, die Neutralität mit der Waffe zu verteidigen. Die Leistungsschau des Bundesheeres in der Wiener Innenstadt wurde am gestrigen Tag der Schulen und heute von 720.000 Menschen besucht.

Risikogruppenfreistellung gilt nun weiter

Wien - Die coronabedingte Freistellungsregelung für Risikogruppen, die per Ende Juni ausgelaufen und über den Juli ausgesetzt worden war, gilt nun weiter bis Ende Dezember, wie Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bekanntgaben. Begründet wurde die Maßnahme mit dem "anhaltenden Infektionsrisiko für Risikogruppen am Arbeitsplatz". Keine Freistellung gibt es für Schwangere, was der ÖGB kritisiert.

Rekordanstieg des Treibhausgases Methan in der Atmosphäre

Sharm el-Sheikh/New York/Genf - Nie seit Beginn der systematischen Messungen vor fast 40 Jahren ist die Konzentration des mächtigen Treibhausgases Methan in der Atmosphäre so stark gestiegen wie 2021. Die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf steht vor einem Rätsel: "Der Grund für diesen außergewöhnlichen Anstieg ist nicht klar, scheint aber sowohl auf biologische als auch auf vom Menschen verursachte Prozesse zurückzuführen zu sein", berichtete sie am Mittwoch.

Mindestens 15 Tote bei Anschlag im iranischen Shiraz

Shiraz - Bei einem Anschlag in der iranischen Stadt Shiraz sind Medien zufolge mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. In Schiras hätten drei Angreifer aus einem Auto heraus das Feuer auf Pilger und Beschäftigte des Schreins von Schah Tscheragh, einem Bruder des achten Imams Reza, eröffnet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Zwei von ihnen habe die Polizei verhaftet, nach dem Dritten werde gefahndet. IRNA machte sunnitische Extremisten für den Anschlag verantwortlich.

Mexiko schafft die Sommerzeit ab

Mexiko-Stadt - Nach einer jahrelangen Diskussion über den Sinn der Zeitumstellung hat Mexiko die Sommerzeit abgeschafft. Das beschloss der Senat des lateinamerikanischen Landes am Mittwoch früh (Ortszeit). Am kommenden Sonntag werden die Uhren in Mexiko zum letzten Mal auf die Winterzeit umgestellt. Künftig werde nur noch die "Zeit Gottes" gelten, sagte Präsident Andr�s Manuel L�pez Obrador in Anspielung auf eine umgangssprachliche Bezeichnung für die Normalzeit.

