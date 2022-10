Offenbar falsche russische Atomvorwürfe gegen Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mit offenbar falschen Fotos hat das russische Außenministerium versucht, den Eindruck zu erwecken, dass es Beweise für den Bau einer "schmutzigen" - also atomar verseuchten - Bombe in der Ukraine habe. Eines der Bilder, das auf dem englischsprachigen Twitter-Account des Ministeriums auftauchte, gehöre der slowenischen Agentur für radioaktive Abfälle und stamme aus dem Jahr 2010, berichtete die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" am Mittwoch.

Ungarns Präsidentin Nov�k in Wien

Wien - Die ungarische Staatspräsidentin Katalin Nov�k ist am Donnerstag zu ihrem ersten Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast. Die seit Mai an der Spitze ihres Landes amtierende Ex-Familienministerin gilt als loyale Mitstreiterin von Ungarns rechtsnationalem Regierungschef Viktor Orb�n.

Israel und Libanon unterzeichnen Abkommen über Seegrenze

Jerusalem/Beirut - Israel und der Libanon wollen am Donnerstag ein Abkommen zur gemeinsamen Seegrenze unterzeichnen. Damit geht ein jahrzehntelanger Streit der beiden verfeindeten Länder über eine Meeresfläche vor der Küste zu Ende. Der Konflikt um den Grenzverlauf hatte sich nach der Entdeckung von großen Mengen Erdgas verschärft. Beide Länder betonten zugleich, dass mit den Gesprächen keine Normalisierung ihrer Beziehungen einhergehe. Sie befinden sich offiziell im Kriegszustand.

Israel greift laut Syrien erneut Ziele nahe Damaskus an

Damaskus - Israel hat in der Nacht zu Donnerstag syrischen Angaben zufolge erneut Ziele nahe der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Um etwa 00.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ) seien bei einem Luftangriff "zahlreiche Standorte in der Umgebung von Damaskus" anvisiert worden, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. In der syrischen Hauptstadt waren Explosionen zu hören.

ÖVP - Mattle gegen "Vorverurteilung" von Kurz und Co.

Wien/Innsbruck - Der neue Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) zeigte sich vorsichtig in der Beurteilung der ÖVP-Korruptionscausen im Bund nach den belastenden Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid gegen Volkspartei-Größen. "Bitte keine Vorverurteilung", sagte Mattle im APA-Interview auf die Frage, ob etwa Nationalratspräsident Wolfgang Sobotoka oder Klubobmann August Wöginger (beide ÖVP) Konsequenzen ziehen sollten.

Mindestens 15 Tote bei Anschlag im iranischen Shiraz

Shiraz - Bei einem Anschlag in der iranischen Stadt Shiraz sind Medien zufolge mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. In Shiras hätten drei Angreifer aus einem Auto heraus das Feuer auf Pilger und Beschäftigte des Schreins von Shah Cheragh, einem Bruder des achten Imams Reza, eröffnet, meldete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekannte sich im eigenen Propagandakanal zu dem Angriff.

Rekordanstieg des Treibhausgases Methan in der Atmosphäre

Sharm el-Sheikh/New York/Genf - Nie seit Beginn der systematischen Messungen vor fast 40 Jahren ist die Konzentration des mächtigen Treibhausgases Methan in der Atmosphäre so stark gestiegen wie 2021. Die Weltwetterorganisation (WMO) in Genf steht vor einem Rätsel: "Der Grund für diesen außergewöhnlichen Anstieg ist nicht klar, scheint aber sowohl auf biologische als auch auf vom Menschen verursachte Prozesse zurückzuführen zu sein", berichtete sie am Mittwoch.

