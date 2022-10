AUA zahlt Staatskredit vorzeitig zurück

Wien/Schwechat - Die Austrian Airlines (AUA) zahlt den 2020 in der Coronakrise gewährten vom Staat besicherten Kredit mit Jahresende vorzeitig zurück. Von den anfangs 300 Mio. Euro waren noch 210 Mio. Euro offen. Aufgrund der hohen Liquidität nach einem starken Sommerquartal und einer Kreditlinie des deutschen Mutterkonzerns Lufthansa könne man den Kredit frühzeitig und vollständig tilgen, teilte die Fluggesellschaft am Donnerstag mit. Die AUA flog im Sommer 110 Mio. Euro Gewinn ein.

Russische Luftangriffe auf das Umland von Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Armee hat nach Angaben ukrainischer Behörden in der Nacht auf Donnerstag Ziele im Umland der Hauptstadt Kiew aus der Luft angriffen. Eine Gemeinde sei beschossen worden, teilte Gouverneur Oleksij Kuleba auf Telegram mit, ohne den Ort zu nennen. Rettungskräfte seien dort im Einsatz. Einige der anfliegenden Geschosse seien abgefangen worden. In der Hauptstadt Kiew war am Mittwoch viermal Luftalarm ausgelöst worden.

China zur Zusammenarbeit mit USA zu beider Nutzen bereit

Peking/Moskau/Taipeh - China ist laut Xi Jinping zur Zusammenarbeit mit den USA bereit, um Wege für beider Nutzen zu finden. Mit diesen Worten zitierte der staatliche chinesische Fernsehsender CCTV am Donnerstag den Staats- und Parteichef. Als Großmächte sollten China und die USA ihre Kommunikation und Kooperation stärken, um der Welt Stabilität zu verleihen, sagte er demnach am Mittwoch in einer Botschaft für eine Veranstaltung des Nationalkomitees für die Beziehungen zwischen beiden Staaten.

Ungarns Präsidentin Nov�k in Wien

Wien - Die ungarische Staatspräsidentin Katalin Nov�k ist am Donnerstag zu ihrem ersten Besuch bei Bundespräsident Alexander Van der Bellen zu Gast. Die seit Mai an der Spitze ihres Landes amtierende Ex-Familienministerin gilt als loyale Mitstreiterin von Ungarns rechtsnationalem Regierungschef Viktor Orb�n.

Israel und Libanon unterzeichnen Abkommen über Seegrenze

Jerusalem/Beirut - Israel und der Libanon wollen am Donnerstag ein Abkommen zur gemeinsamen Seegrenze unterzeichnen. Damit geht ein jahrzehntelanger Streit der beiden verfeindeten Länder über eine Meeresfläche vor der Küste zu Ende. Der Konflikt um den Grenzverlauf hatte sich nach der Entdeckung von großen Mengen Erdgas verschärft. Beide Länder betonten zugleich, dass mit den Gesprächen keine Normalisierung ihrer Beziehungen einhergehe. Sie befinden sich offiziell im Kriegszustand.

ÖVP - Mattle gegen "Vorverurteilung" von Kurz und Co.

Wien/Innsbruck - Der neue Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) zeigte sich vorsichtig in der Beurteilung der ÖVP-Korruptionscausen im Bund nach den belastenden Aussagen des ehemaligen Generalsekretärs im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid gegen Volkspartei-Größen. "Bitte keine Vorverurteilung", sagte Mattle im APA-Interview auf die Frage, ob etwa Nationalratspräsident Wolfgang Sobotoka oder Klubobmann August Wöginger (beide ÖVP) Konsequenzen ziehen sollten.

Israel greift laut Syrien erneut Ziele nahe Damaskus an

Damaskus - Israel hat in der Nacht zu Donnerstag syrischen Angaben zufolge erneut Ziele nahe der Hauptstadt Damaskus angegriffen. Um etwa 00.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ) seien bei einem Luftangriff "zahlreiche Standorte in der Umgebung von Damaskus" anvisiert worden, teilte das syrische Verteidigungsministerium mit. In der syrischen Hauptstadt waren Explosionen zu hören.

Schwerer Internetbetrug mit Kryptowährung in Tirol

Imst - Eine 46-jährige Tirolerin ist offenbar Opfer eines schweren Internetbetrugs mit Kryptowährung geworden. Laut Polizei verlor sie gut eine halbe Million Euro. Im Zeitraum vom 15. September bis zum Nationalfeiertag investierte die Frau über eine Internetplattform einen mittleren sechsstelligen Eurobetrag in eine Kryptowährung. Sie habe auf einer Internetseite ihre Telefonnummer bekanntgegeben und sei daraufhin von einem Trader kontaktiert worden, schilderten die Beamten.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red