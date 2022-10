Ukraine verstärkt Truppen an der Grenze zu Belarus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Armee hat nach Angaben ukrainischer Behörden in der Nacht auf Donnerstag Ziele im Umland der Hauptstadt Kiew aus der Luft angriffen. Auch das Stromnetz im Zentrum des Landes wurde getroffen. In der Region Kiew ist in der Folge die Stromversorgung zu fast einem Drittel ausgefallen. Bei Bachmut und Awdijiwka seien erneut russische Vorstöße abgewehrt worden. An der Grenze zu Belarus wird nach verdächtigen Beobachtungen die Truppenpräsenz aufgestockt.

Regierungsdelegation und OMV auf Gas-Einkaufstour in den VAE

Abu Dhabi/Wien/Kiew (Kyjiw) - Schon zum zweiten Mal in diesem Jahr ist Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) an der Spitze einer Regierungsdelegation nach Abu Dhabi gereist, um über Gaslieferungen nach Österreich zu verhandeln. Anders als Anfang März soll es diesmal aber nicht bei Absichtserklärungen bleiben: Ziel sei es, "mit Flüssiggas wieder nach Hause zu kommen", sagte Nehammer am Donnerstag vor Journalisten in Abu Dhabi.

Corona-Prognoserechner sehen weiteren Rückgang in Spitälern

Wien - Laut den Modellrechnern des Corona-Prognosekonsortiums kommt es in den nächsten zwei Wochen zu einem weiteren Rückgang des Spitalsbelags mit Infizierten. Nach 2.003 Betroffenen auf Normalstationen am (gestrigen) Dienstag, werden am 9. November 1.170 bis 1.780 belegten Betten erwartet, mit einem Mittelwert von 1.443 Betten. Auf den Intensivstationen dürfte die Zahl der Covid-Kranken von 105 auf 56 bis 121 (Mittelwert 83) sinken, geht aus dem Update von Mittwoch hervor.

Tanner denkt über Kauf von Trainingsflugzeugen nach

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) denkt über den Kauf neuer Trainingsflugzeuge nach. Das Bundesheer musste vor zwei Jahren sein Zwei-Flotten-System aufgeben, weil es keine Nachfolge für die Trainingsjets Saab 105 bekommen hat. Die leichten, zweistrahligen Düsenflugzeuge wurden für Ausbildung und Training der Eurofighter-Piloten verwendet. Seit sie aus Altersgründen ausgeschieden wurden, kauft das Bundesheer Ausbildungsleistungen für die Piloten im Ausland zu.

Israel und Libanon unterzeichnen Abkommen über Seegrenze

Beirut/Tel Aviv - Die israelische Regierung hat das Abkommen zur gemeinsamen Seegrenze mit dem Libanon abschließend verabschiedet und damit den Weg zur Unterzeichnung freigegeben. Dies sei eine diplomatische Errungenschaft, sagte Israels Regierungschef Jair Lapid am Donnerstag zu Beginn der Sondersitzung des Kabinetts in Jerusalem. "Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein feindliches Land den Staat Israel in einem schriftlichen Abkommen vor der internationalen Gemeinschaft anerkennt".

Meinl V. haftet persönlich für Schaden von Meinl-Bank-Kunden

Wien - Julius Meinl V., der ehemalige Vorstand der mittlerweile in Konkurs befindlichen Meinl-Bank, haftet persönlich für den Schaden eines früheren Kunden der Bank. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien bestätigt damit rechtskräftig ein Urteil des Handelsgerichts, wie die Tageszeitung "Die Presse" (Donnerstagsausgabe) schreibt. Es sei das erste Mal, dass in Österreich ein Manager persönlich für den Schaden an einem Kunden seines (früheren) Unternehmens belangt wird, so die Zeitung.

