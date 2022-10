EZB erhöht Leitzinsen im Euroraum um 0,75 Prozentpunkte

Frankfurt - Die Europäische Zentralbank (EZB) stemmt sich mit einer weiteren kräftigen Zinserhöhung um 0,75 Prozentpunkte gegen die Rekordinflation im Euroraum. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank leihen können, steigt damit auf 2,0 Prozent, wie die EZB am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Einlagensatz wurde im selben Umfang auf 1,50 Prozent erhöht.

Ungarn begrüßt mehr Engagement Österreichs gegen Migration

Wien - Ungarn freut sich über ein stärkeres Engagement Österreichs in Zukunft bei der Bekämpfung der illegalen Migration. Das sagte Staatspräsidentin Katalin Nov?k am Donnerstag in Wien. Sie verwies dabei auf eine derzeit laufende Serie von Treffen zwischen Ungarn, Serbien und Österreich, bei denen eine Verbesserung der Kooperation in diesem Bereich vereinbart werden soll.

Ukraine verstärkt Truppen an der Grenze zu Belarus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die russische Armee hat nach Angaben ukrainischer Behörden in der Nacht auf Donnerstag Ziele im Umland der Hauptstadt Kiew aus der Luft angriffen. Auch das Stromnetz im Zentrum des Landes wurde getroffen. In der Region Kiew ist in der Folge die Stromversorgung zu fast einem Drittel ausgefallen. Bei Bachmut und Awdijiwka seien erneut russische Vorstöße abgewehrt worden. An der Grenze zu Belarus wird nach verdächtigen Beobachtungen die Truppenpräsenz aufgestockt.

4.342 Neuinfektionen und anhaltender Rückgang in Spitälern

Wien - 4.342 Neuinfektionen mit dem Coronavirus sind am Nationalfeiertag in Österreich verzeichnet worden, geht aus dem täglichen Update der AGES hervor. In Krankenhäusern lagen am Donnerstagvormittag 2.096 Infizierte, 23 weniger als am Vortag. 99 Betroffene wurden auf Intensivstationen betreut, sieben weniger als am Mittwoch und minus 33 zur Vorwoche. Laut dem Corona-Prognosekonsortiums kommt es in den nächsten zwei Wochen zu einem weiteren Rückgang des Spitalsbelags.

WKStA erstellt Themenliste für Schmid-Aussage im U-Ausschuss

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wird eine Liste mit Themen erstellen, zu denen Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid am 3. November im ÖVP-Ausschuss befragt werden soll. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Vertretern der WKStA und den Parteien am Donnerstag, heißt es von Seiten der SPÖ. Anlass war die Befürchtung der Ermittler, dass die Befragung im Ausschuss die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen behindern könnte.

Tanner denkt über Kauf von Trainingsflugzeugen nach

Wien - Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) denkt über den Kauf neuer Trainingsflugzeuge nach. Das Bundesheer musste vor zwei Jahren sein Zwei-Flotten-System aufgeben, weil es keine Nachfolge für die Trainingsjets Saab 105 bekommen hat. Die leichten, zweistrahligen Düsenflugzeuge wurden für Ausbildung und Training der Eurofighter-Piloten verwendet. Seit sie aus Altersgründen ausgeschieden wurden, kauft das Bundesheer Ausbildungsleistungen für die Piloten im Ausland zu.

Wiener Börse nach EZB-Zinsentscheid knapp im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag knapp im Minus tendiert. Der ATX lag gegen 14.30 mit einem kleinen Abschlag von 0,06 Prozent bei 2.861,65 Punkten. Die EZB hat am Nachmittag wie von Analysten erwartet eine Zinsanhebung im Ausmaß um 75 Basispunkte im Kampf gegen die Inflation bekannt gegeben. Einige Börsen in Europa konnten ihre Verlaufsverluste nach dem Zinsentscheid etwas eingrenzen, der ATX reagierte nicht merklich.

