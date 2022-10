Ungarn begrüßt mehr Engagement Österreichs gegen Migration

Wien - Ungarn freut sich über ein stärkeres Engagement Österreichs in Zukunft bei der Bekämpfung der illegalen Migration. Das sagte Staatspräsidentin Katalin Nov�k am Donnerstag in Wien. Sie verwies dabei auf eine derzeit laufende Serie von Treffen zwischen Ungarn, Serbien und Österreich, bei denen eine Verbesserung der Kooperation in diesem Bereich vereinbart werden soll.

EZB erhöht Leitzinsen im Euroraum um 0,75 Prozentpunkte

Frankfurt - Europas Währungshüter ziehen im Kampf gegen die Rekordinflation die Zügel kräftig an. Der Leitzins, zu dem sich Geschäftsbanken frisches Geld bei der Notenbank leihen können, steigt damit auf 2,0 Prozent, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Der Einlagensatz wurde im selben Umfang auf 1,50 Prozent erhöht.

WKStA erstellt Themenliste für Schmid-Aussage im U-Ausschuss

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wird eine Liste mit Themen erstellen, zu denen Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid am 3. November im ÖVP-Ausschuss befragt werden soll. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Vertretern der WKStA und den Parteien am Donnerstag, heißt es von Seiten der SPÖ. Anlass war die Befürchtung der Ermittler, dass die Befragung im Ausschuss die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen behindern könnte.

Eltern nach Tod ihres Babys in Salzburg festgenommen

Salzburg - Nach dem Tod eines Säuglings in einer Wohnung in Salzburg sind gestern, Mittwoch, die Eltern des sieben Wochen alten Buben festgenommen worden. Laut Polizei hat die Obduktion ergeben, dass das Kind am 22. Oktober mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an einem Schütteltrauma gestorben ist. Bei der Einvernahme sollen sich die 19-jährige Mutter und der 25-jährige Vater gegenseitig beschuldigt haben, ihren Sohn mehrfach heftig geschüttelt oder geschlagen zu haben.

Israel und Libanon unterzeichnen Abkommen über Seegrenze

Beirut/Tel Aviv - Die israelische Regierung hat das Abkommen zur gemeinsamen Seegrenze mit dem Libanon abschließend verabschiedet und damit den Weg zur Unterzeichnung freigegeben. Dies sei eine diplomatische Errungenschaft, sagte Israels Regierungschef Jair Lapid am Donnerstag zu Beginn der Sondersitzung des Kabinetts in Jerusalem. "Es kommt nicht jeden Tag vor, dass ein feindliches Land den Staat Israel in einem schriftlichen Abkommen vor der internationalen Gemeinschaft anerkennt".

Österreich bekommt eine LNG-Schiffsladung aus Abu Dhabi

Abu Dhabi/Wien/Kiew (Kyjiw) - Österreich wird für die Heizsaison 2023/24 eine Schiffsladung Flüssigerdgas (LNG) aus Abu Dhabi bekommen - das hat die OMV mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) vereinbart. Die Gasmenge "bedeutet die Versorgung von 65.000 Haushalten für ein Jahr", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstagnachmittag in Abu Dhabi. Die Energiemenge von einer Terawattstunde entspricht etwas mehr als einem Prozent des österreichischen Gesamtbedarfs an Erdgas.

Mattle als Tiroler Landeshauptmann angelobt

Wien - Der neue Tiroler Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) ist am Donnerstagnachmittag von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt worden. Mit der Zeremonie in der Wiener Hofburg ist die Amtsübergabe von Ex-Landeshauptmann Günther Platter an Mattle nun komplett. Van der Bellen zeigte sich überzeugt davon, dass Mattle die Herausforderungen wie Klimakrise oder Inflation "anpacken" könne.

Wiener Börse schließt nach EZB-Zinsentscheid im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag fester geschlossen. Der ATX stieg um 0,84 Prozent auf 2.887,32 Punkte. Das bestimmende Thema an den Märkten war die Leitzinsentscheidung der EZB. Die Notenbank hat im Kampf gegen die Inflation ihre Zinsen um 75 Basispunkte angehoben. Die Entscheidung war im Vorfeld erwartet worden und wirkte sich nicht merklich im Handel aus. Gut gesucht waren nach Meldung von Quartalszahlen AMAG und schlossen mit einem Plus von 3,2 Prozent.

red