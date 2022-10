Austria scheidet aus Europacup aus: 1:1 gegen Posen zu wenig

Wien - Die Wiener Austria hat sich vorzeitig aus der Fußball-Conference-League verabschiedet. Am Donnerstag reichte der Elf von Manfred Schmid im eigenen Stadion ein 1:1 (0:0) gegen Lech Posen nicht, schon vor dem letzten Gruppenspiel nächste Woche bei Hapoel Be'er Sheva ist man ohne Aufstiegschance. Mikael Ishak (48.) besiegelte das Schicksal der Austria, die dank Can Keles (70.) zwar noch an den Pflichtsieg schnupperte, aber bereits seit 13 Europacupspielen in Folge sieglos ist.

Messerattacke in Mailänder Supermarkt: Toter und Verletzte

Mailand - Ein 46-jähriger Italiener hat in einem Supermarkt in einem großen Einkaufszentrum in Assago bei Mailand auf mehrere Leute eingestochen. Vier Personen wurden verletzt, ein Kassier des Supermarkts erlag seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Ermittler schlossen laut ersten Erkenntnissen einen terroristischen Hintergrund bei dem Täter aus.

Prozess gegen Mutter nach Fenstersturz von Tochter in Linz

Linz - Am Freitag muss sich eine Mutter vor dem Landesgericht Linz wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten, weil Ende Mai ihre zweijährige Tochter aus einem offenen Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gefallen ist. Die Kleine hatte sich durch den Sturz einen Schädelbasisbruch und Mehrfachfrakturen der Arme zugezogen. Der 31-Jährigen wird angelastet, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben.

Klimaschutzpläne laut UN-Report nicht ausreichend

Nairobi/Genf/Sharm el-Sheikh - Rund zehn Tage vor dem Start der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten haben die Vereinten Nationen (UN) der internationalen Gemeinschaft vorgeworfen, zu wenig für den Klimaschutz zu tun. Die Bemühungen zum Klimaschutz reichten bei weitem nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel auch nur annähernd zu erreichen. Die Treibhausgas-Emissionen müssten dafür bis 2030 um 45 Prozent reduziert werden, hieß es im "Emissions Gap"-Bericht des UN-Umweltprogramms (UNEP).

Österreich bekommt eine LNG-Schiffsladung aus Abu Dhabi

Abu Dhabi/Wien/Kiew (Kyjiw) - Österreich wird für die Heizsaison 2023/24 eine Schiffsladung Flüssigerdgas (LNG) aus Abu Dhabi bekommen - das hat die OMV mit der Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) vereinbart. Die Gasmenge "bedeutet die Versorgung von 65.000 Haushalten für ein Jahr", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) am Donnerstagnachmittag in Abu Dhabi. Die Energiemenge von einer Terawattstunde entspricht etwas mehr als einem Prozent des österreichischen Gesamtbedarfs an Erdgas.

16 Asylwerber verließen Zelte in Tirol

Absam - Die 16 in Zelten in Absam (Bezirk Innsbruck-Land) untergebrachten Asylwerber haben am Donnerstag ihre Notunterkünfte verlassen können und sind in die Grundversorgung des Landes Tirol nach Kufstein überstellt worden. Die Maßnahme erfolgte nach einer entsprechenden Ankündigung den neuen Landeshauptmannstellvertreters Georg Dornauer (SPÖ) am Mittwoch. Dieser will die Zelte weiter generell entfernt wissen, ein Telefongespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) stand an.

