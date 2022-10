Selenskyj: 8.000 Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Kampf seines Landes gegen Russland mit dem Widerstand gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg verglichen. Russland verfolge wie einst der Nazismus dieselben Ziele. "Die Form des Bösen hat sich gewandelt, aber das Wesen ist unverändert", sagte Selenskyj in einer in der Nacht auf Freitag in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Moskau habe seit Kriegsbeginn 4.500 Raketen auf die Ukraine abgeschossen und 8.000 Luftangriffe geflogen.

Dornauer tritt für restriktiveren Migrationskurs ein

Innsbruck - Tirols LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) tritt für einen "restriktiveren Kurs" in der Migrations- und Asylpolitik ein. Man werde angesichts der Migrationsbewegungen "nicht imstande sein, allen entsprechend Unterkünfte zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig mögliche Chancen auf Integration sicherzustellen. Das wird es realpolitisch nicht spielen", sagte Dornauer im APA-Interview.

16 Asylwerber verließen Zelte in Tirol

Absam - Die 16 in Zelten in Absam (Bezirk Innsbruck-Land) untergebrachten Asylwerber haben am Donnerstag ihre Notunterkünfte verlassen können und sind in die Grundversorgung des Landes Tirol nach Kufstein überstellt worden. Die Maßnahme erfolgte nach einer entsprechenden Ankündigung den neuen Landeshauptmannstellvertreters Georg Dornauer (SPÖ) am Mittwoch. Dieser will die Zelte weiter generell entfernt wissen, ein Telefongespräch mit Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) stand an.

Prozess gegen Mutter nach Fenstersturz von Tochter in Linz

Linz - Am Freitag muss sich eine Mutter vor dem Landesgericht Linz wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten, weil Ende Mai ihre zweijährige Tochter aus einem offenen Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gefallen ist. Die Kleine hatte sich durch den Sturz einen Schädelbasisbruch und Mehrfachfrakturen der Arme zugezogen. Der 31-Jährigen wird angelastet, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben.

Elon Musk schließt Twitter-Übernahme ab

San Francisco - High-Tech-Milliardär Elon Musk hat laut Medienberichten am späten Donnerstag seine 44-Milliarden-Dollar-Übernahme des Kurzbotschaftendiensts Twitter Inc. abgeschlossen. Seine Ära begann demnach mit Entlassungen in der Chefetage des Social-Media-Unternehmens. Am Donnerstag seien unter anderem der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal gefeuert worden, berichteten unter anderem der Sender CNBC und das "Wall Street Journal" in der Nacht auf Freitag.

EU-Einigung: Ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen

Brüssel - Künftig sollen in der Europäischen Union nur noch Neuwagen verkauft werden, die im Betrieb keine Treibhausgase ausstoßen. Die Regelung soll 2035 in Kraft treten. Darauf haben sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments am Donnerstagabend geeinigt, wie die tschechische Ratspräsidentschaft mitteilte. Im Jahr 2026 soll die Entscheidung erneut überprüft werden können.

Messerattacke in Mailänder Supermarkt: Toter und Verletzte

Mailand - Ein 46-jähriger Italiener hat in einem Supermarkt in einem großen Einkaufszentrum in Assago bei Mailand auf mehrere Leute eingestochen. Vier Personen wurden verletzt, ein Kassier des Supermarkts erlag seinen schweren Verletzungen, berichtete die Polizei am Donnerstag. Ermittler schlossen laut ersten Erkenntnissen einen terroristischen Hintergrund bei dem Täter aus.

Klimaschutzpläne laut UN-Report nicht ausreichend

Nairobi/Genf/Sharm el-Sheikh - Rund zehn Tage vor dem Start der UN-Klimakonferenz COP27 in Ägypten haben die Vereinten Nationen (UN) der internationalen Gemeinschaft vorgeworfen, zu wenig für den Klimaschutz zu tun. Die Bemühungen zum Klimaschutz reichten bei weitem nicht aus, um das 1,5-Grad-Ziel auch nur annähernd zu erreichen. Die Treibhausgas-Emissionen müssten dafür bis 2030 um 45 Prozent reduziert werden, hieß es im "Emissions Gap"-Bericht des UN-Umweltprogramms (UNEP).

