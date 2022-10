Musk feuert Twitter-Manager und will selbst Chef werden

San Francisco - Die Ära von Elon Musk bei Twitter hat laut Medienberichten mit Entlassungen in der Chefetage begonnen. Am Donnerstag seien etwa der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal gefeuert worden, berichteten unter anderem der Sender CNBC und das "Wall Street Journal". Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg will Musk zunächst selbst den Chefposten übernehmen. Erst mit der Zeit könnte er den Job an jemand anderen abgeben.

Frauen-Gleichstellung ließe BIP um knappes Drittel wachsen

Wien - Am 30. Oktober ist Equal Pay, der Tag, an dem Männer in Österreich bereits so viel verdient haben, wie eine Frau im ganzen Jahr. Frauen verdienen in Österreich um 17 Prozent weniger als Männer. Darunter leidet nicht nur jede einzelne Frau, sondern auch Österreichs Wirtschaft. Wären Frauen am Arbeitsmarkt gleichgestellt, würde das österreichische Bruttoinlandsprodukt um knapp ein Drittel, rund 123 Mrd. Euro, wachsen, zeigt eine grafische Auswertung des Momentum Instituts.

Laut Selenskyj 8.000 Luftangriffe auf die Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Kampf seines Landes gegen Russland mit dem Widerstand gegen die Nazis im Zweiten Weltkrieg verglichen. Russland verfolge wie einst der Nazismus dieselben Ziele. "Die Form des Bösen hat sich gewandelt, aber das Wesen ist unverändert", sagte Selenskyj in einer in der Nacht auf Freitag in Kiew verbreiteten Videobotschaft. Moskau habe seit Kriegsbeginn 4.500 Raketen auf die Ukraine abgeschossen und 8.000 Luftangriffe geflogen.

Prozess gegen Mutter nach Fenstersturz von Tochter in Linz

Linz - Am Freitag muss sich eine Mutter vor dem Landesgericht Linz wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung verantworten, weil Ende Mai ihre zweijährige Tochter aus einem offenen Fenster im vierten Stock eines Wohnhauses gefallen ist. Die Kleine hatte sich durch den Sturz einen Schädelbasisbruch und Mehrfachfrakturen der Arme zugezogen. Der 31-Jährigen wird angelastet, ihre Aufsichtspflicht verletzt zu haben.

Militärexperte mahnt strukturelle Reformen ein

Wien - Die Budgeterhöhung für das österreichische Bundesheer sei nur ein erster Schritt, es müssten weitere folgen, um die militärische Landesverteidigung wieder sicherzustellen. Das sagt der Militärexperte Franz-Stefan Gady vom Internationalen Institut für Strategische Studien (IISS) in London im Gespräch mit Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) im aktuellen Podcast des Ministers.

Dornauer tritt für restriktiveren Migrationskurs ein

Innsbruck - Tirols LHStv. Georg Dornauer (SPÖ) tritt für einen "restriktiveren Kurs" in der Migrations- und Asylpolitik ein. Man werde angesichts der Migrationsbewegungen "nicht imstande sein, allen entsprechend Unterkünfte zur Verfügung zu stellen und gleichzeitig mögliche Chancen auf Integration sicherzustellen. Das wird es realpolitisch nicht spielen", sagte Dornauer im APA-Interview. Das Jahr 2015 dürfe sich in Sachen Migration "nicht wiederholen", machte Dornauer klar.

Südkorea: Nordkorea feuert erneut Rakete ab

New York/Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert. Die Rakete sei nach dem Start in Richtung des Meers im Osten geflogen, teilte der Generalstab am Freitag mit. Bei der Rakete handelte es sich demnach um eine ballistische Rakete. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mehren sich indes die Hinweise für einen bevorstehenden Atomtest durch Nordkorea.

Trump kassiert neue Niederlage im Streit um Steuerunterlagen

Washington - Ein Berufungsgericht hat den Weg für die Herausgabe der Steuerunterlagen des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump an einen Ausschuss des Repräsentantenhauses freigemacht. Das Berufungsgericht des Hauptstadtdistrikts District of Columbia lehnte einen Antrag des Ex-Präsidenten am Donnerstag endgültig ab. Die Entscheidung bedeutet, dass Trump seine Steuerlagen an den Ausschuss herausgeben muss.

