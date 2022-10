Musk feuert Twitter-Manager und will selbst Chef werden

San Francisco - Die Ära von Elon Musk bei Twitter hat laut Medienberichten mit Entlassungen in der Chefetage begonnen. Am Donnerstag seien etwa der bisherige Firmenchef Parag Agrawal und Finanzchef Ned Segal gefeuert worden, berichteten unter anderem der Sender CNBC und das "Wall Street Journal". Nach Informationen des Finanzdienstes Bloomberg will Musk zunächst selbst den Chefposten übernehmen. Erst mit der Zeit könnte er den Job an jemand anderen abgeben.

Leichenfund im Lainzer Tiergarten in Wien

Wien - Im Lainzer Tiergarten in Wien-Hietzing ist am Donnerstag gegen 9.00 Uhr neben der Hubertuswarte die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Die Umstände sind bisher unklar, die Polizei ermittelte wegen eines "bedenklichen Todesfalls". Es könne weder Fremdverschulden noch ein Suizid ausgeschlossen werden, hieß es. Das Ergebnis der Obduktion stand am Freitagvormittag noch aus.

Konjunktur schwächte sich im dritten Quartal ab

Wien - Die heimische Wirtschaftsleistung hat sich heuer im dritten Quartal abgeschwächt. Gegenüber dem Vorquartal sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,1 Prozent, womit sich die zuletzt eingetrübte Wirtschaftsstimmung erstmals auch in den Wirtschaftsdaten niederschlägt. Im Vergleich zur Vorjahresperiode stand laut Wifo noch ein Plus von 1,8 Prozent zu Buche, das nach Zuwächsen von 8,6 Prozent bzw. 6,2 Prozent in den ersten beiden Quartalen 2022 aber wesentlich geringer ausfiel.

Nordkorea feuert erneut Rakete ab

New York/Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs erneut eine potenziell atomwaffenfähige Rakete abgefeuert. Die Rakete sei nach dem Start in Richtung des Meers im Osten geflogen, teilte der Generalstab am Freitag mit. Bei der Rakete handelte es sich demnach um eine ballistische Rakete. Nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) mehren sich indes die Hinweise für einen bevorstehenden Atomtest durch Nordkorea.

Sensationsfund in Ephesos: 1400 Jahre altes Geschäftsviertel

Wien - Österreichischen Archäologen ist in Ephesos (Türkei) ein Sensationsfund gelungen. Unter einer mächtigen Schutt- und Brandschicht haben sie bei den diesjährigen Ausgrabungen ein frühbyzantinisches Geschäfts- und Lokalviertel freigelegt. "Was uns völlig überrumpelt hat, ist der hervorragende Erhaltungszustand der Funde", sagte Grabungsleiterin Sabine Ladstätter zur APA. Sie wertet diese als bedeutendste Entdeckung in der antiken Metropole seit dem Fund der berühmten Hanghäuser.

Hohe Energiepreise bescheren OMV weiteren Milliardengewinn

Wien/Abu Dhabi - Die Gewinne des teilstaatlichen Öl- und Gaskonzerns OMV sind auch im dritten Quartal gesprudelt. Das Unternehmen schrieb vor Steuern einen Quartalsgewinn von 3,3 Mrd. Euro, das ist mehr als eine Verdreifachung gegenüber dem dritten Quartal 2021. Nach neun Monaten steht die OMV nun bei einem Vorsteuergewinn von 9,1 Mrd. Euro. Der Gewinn je Aktie nach neun Monaten stieg von 4,76 auf 10,18 Euro, teilte das ATX-Unternehmen am Freitag in der Früh mit.

Erstmals seit Jahren starker Anstieg der Tuberkulose-Fälle

Genf - Die Zahl der Tuberkulose-Toten ist weltweit innerhalb von zwei Jahren um 14 Prozent gestiegen. Im Jahr 2021 seien schätzungsweise 1,6 Millionen Menschen an der Krankheit gestorben, heißt es in dem am Donnerstag in Genf veröffentlichten Tuberkulose-Bericht der Weltgesundheitsorganisation (WHO). 2019 waren es demnach 1,4 Millionen Todesfälle. Der Anstieg bedeute eine Trendumkehr, da die Zahl der Toten zwischen 2005 und 2019 zurückgegangen sei.

Mindestens 13 Tote bei Überflutungen auf den Philippinen

Manila - Bei Überflutungen und Erdrutschen auf den Philippinen sind nach offiziellen Angaben mindestens 13 Menschen gestorben. Zehn der Todesopfer der durch Starkregen im Zuge eines Tropensturms verursachten Naturkatastrophe habe es alleine in der Stadt Datu Blah Sinsuat auf der südlich gelegenen Insel Mindanao gegeben, sagte ein Sprecher der zuständigen Regionalregierung am Freitag. Sieben weitere Menschen würden vermisst.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red