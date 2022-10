Jerry Lee Lewis mit 87 Jahren gestorben

New York - Die Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot. Der unter anderem für den Klassiker "Great Balls of Fire" bekannte Pianist starb im Alter von 87 Jahren, wie sein Agent am Freitag mitteilte. Er starb demnach eines natürlichen Todes.

Moskau beendet Teilmobilmachung nach 300.000 Einberufungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten für den Krieg in der Ukraine ist nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu abgeschlossen. Neue Maßnahmen seien nicht geplant, von nun an werde nur noch mit Freiwilligen gearbeitet, sagte Schoigu am Freitag bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Nähe von Moskau. Mittlerweile sind von den Einberufenen mehr als 80.000 Männer im Fronteinsatz.

Schon 300 iranische Drohnen laut Ukraine abgeschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben seit Mitte September mehr als 300 russische Kamikaze-Drohnen vom iranischen Typ Schahed-136 abgeschossen. Das sagte Luftwaffensprecher Jurij Ihnat am Freitag vor Journalisten in Kiew. Man gehe davon aus, dass Russland 2.400 solcher Drohnen bestellt habe. Wie groß der Bestand tatsächlich sei, wisse man nicht.

RH empfiehlt Auflösung der COFAG

Wien - Der Endbericht des Rechnungshofs (RH) geht mit der Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG) hart ins Gericht. Die Prüfer kritisieren die Ausgestaltung der Corona-Hilfen, von "beträchtlichem Überförderungspotenzial" ist hier die Rede. Allein das Förderdesign des Fixkostenzuschusses I habe bis zu 117 Mio. Euro Mehrauszahlungen verursacht. Massive Kritik gibt es auch an der Errichtung und Besetzung der Leitungs- und Kontrollorgane. Der RH empfiehlt die COFAG aufzulösen.

SPÖ beantragt im Nationalrat Neuwahlen

Wien - Die SPÖ wird in der kommenden Nationalratssondersitzung einen Neuwahlantrag und ein Antikorruptionspaket einbringen. Das kündigten Vizeklubchef Jörg Leichtfried und Justizsprecherin Selma Yildirim bei einer Pressekonferenz am Freitag an. Die Sondersitzung zu den ÖVP-Ermittlungen am Mittwoch findet auf Verlangen von SPÖ und FPÖ statt. Bundeskanzler und ÖVP-Chef Karl Nehammer muss sich dabei einem Dringlichen Antrag stellen.

Schmid zu Kurz-Tonband: Dachten, wir werden abgehört

Wien - Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid wurde in einer neuerlichen Einvernahme von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu jenem Gespräch mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) befragt, welches Kurz aufgenommen hat und ihn, Kurz, entlasten soll. Schmid begründet sein widersprüchliches Verhalten bei diesem Gespräch damit, dass er davon ausgegangen sei, abgehört zu werden.

Chlorgas-Austritt in Therme, sieben Personen im Spital

Fügen - In einer Therme in Fügen im Tiroler Zillertal ist es Freitagnachmittag zum Austritt von Chlorgas gekommen. Der Vorfall war bekannt geworden, weil mehrere Gäste Übelkeit verspürt hatten, teilte das Unternehmen selbst mit. Die Therme, in der sich zu dem Zeitpunkt 254 Personen befanden, wurde umgehend geschlossen und evakuiert. Zehn Gäste wurden vom Roten Kreuz versorgt, sieben davon mit leichten Symptomen vorsorglich in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Toter in Fahrwerkschacht in Lufthansa-Flugzeug aus Teheran

Frankfurt am Main/Teheran/Schwechat - Nach dem Fund einer Leiche im Fahrwerkschacht eines Airbus-Jets hat der Lufthansa-Konzern seine Flüge in die iranische Hauptstadt Teheran nur kurzfristig unterbrochen. Voraussichtlich am Samstag werde die Verbindung aus Frankfurt wieder aufgenommen, erklärte eine Unternehmenssprecherin am Freitag. Auch die Tochter Austrian Airlines werde wieder fliegen, wobei die Sicherheitsmaßnahmen für die Maschinen am Flughafen Teheran verschärft würden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red