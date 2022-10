RH empfiehlt Auflösung der COFAG

Wien - Der Endbericht des Rechnungshofs (RH) geht mit der Covid-19-Finanzierungsagentur des Bundes (COFAG) hart ins Gericht. Die Prüfer kritisieren die Ausgestaltung der Corona-Hilfen, von "beträchtlichem Überförderungspotenzial" ist hier die Rede. Allein das Förderdesign des Fixkostenzuschusses I habe bis zu 117 Mio. Euro Mehrauszahlungen verursacht. Massive Kritik gibt es auch an der Errichtung und Besetzung der Leitungs- und Kontrollorgane. Der RH empfiehlt die COFAG aufzulösen.

Jerry Lee Lewis mit 87 Jahren gestorben

New York - Die Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot. Der unter anderem für den Klassiker "Great Balls of Fire" bekannte Sänger und Pianist starb im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Desoto County, Mississippi, eines natürlichen Todes, wie sein Agent am Freitag mitteilte. Seine siebente Ehefrau, Judith Coghlan Lewis, sei an seiner Seite gewesen. Jerry Lee Lewis galt als einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte.

Moskau beendet Teilmobilmachung nach 300.000 Einberufungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russlands Teilmobilmachung von 300.000 Reservisten für den Krieg in der Ukraine ist nach Angaben von Verteidigungsminister Sergej Schoigu abgeschlossen. Neue Maßnahmen seien nicht geplant, von nun an werde nur noch mit Freiwilligen gearbeitet, sagte Schoigu am Freitag bei einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in der Nähe von Moskau. Mittlerweile sind von den Einberufenen mehr als 80.000 Männer im Fronteinsatz.

Belgrad zu Sanktionen gegen Moskau bereit

Nis - Serbien ist offensichtlich nun doch bereit, sich den internationalen Sanktionen gegen Moskau anzuschließen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bezeichnete bei ihrem Besuch im südserbischen Nis am Freitag die Ankündigung serbischer Behörden laut Belgrader Medienberichten nämlich als "sehr wichtig", sich bis Jahresende an die EU-Außenpolitik anzupassen. Bis dato weigerte sich der EU-Beitrittskandidat, Sanktionen gegen Russland zu verhängen.

Schmid zu Kurz-Tonband: Dachten, wir werden abgehört

Wien - Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid wurde in einer neuerlichen Einvernahme von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zu jenem Gespräch mit Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) befragt, welches Kurz aufgenommen hat und ihn, Kurz, entlasten soll. Schmid begründet sein widersprüchliches Verhalten bei diesem Gespräch damit, dass er davon ausgegangen sei, abgehört zu werden.

Chlorgas-Austritt in Therme, sieben Personen im Spital

Fügen - In einer Therme in Fügen im Tiroler Zillertal ist es Freitagnachmittag zum Austritt von Chlorgas gekommen. Der Vorfall war bekannt geworden, weil mehrere Gäste Übelkeit verspürt hatten, teilte das Unternehmen selbst mit. Die Therme, in der sich zu dem Zeitpunkt 254 Personen befanden, wurde umgehend geschlossen und evakuiert. Zehn Gäste wurden vom Roten Kreuz versorgt, sieben davon mit leichten Symptomen vorsorglich in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

Ehemann von Nancy Pelosi in Residenz attackiert

Washington - Der Ehemann der US-Politikerin Nancy Pelosi ist nach Angaben eines Sprechers überfallen worden. Am Freitagmorgen sei ein Angreifer in die Residenz der Pelosis in San Francisco eingebrochen und habe den 82 Jahre alten Paul Pelosi "gewaltsam angegriffen", teilte Sprecher Drew Hammill am Freitag mit. Die Demokratin und Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses habe sich zu dem Zeitpunkt nicht in der Stadt aufgehalten.

