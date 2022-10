Ehemann von Nancy Pelosi mit Hammer attackiert

Washington - Der Ehemann der US-Politikerin Nancy Pelosi ist nach Angaben eines Sprechers überfallen worden. Am Freitag in der Früh sei ein Angreifer in die Residenz der Pelosis in San Francisco eingebrochen und habe den 82 Jahre alten Paul Pelosi mit einem Hammer angegriffen, teilte die Behörden am Freitag mit. Die ständig von Leibwächtern geschützte Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses war zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Stadt, sondern in Washington.

Jerry Lee Lewis mit 87 Jahren gestorben

New York - Die Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot. Der unter anderem für den Klassiker "Great Balls of Fire" bekannte Sänger und Pianist starb im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Desoto County, Mississippi, eines natürlichen Todes, wie sein Agent am Freitag mitteilte. Seine siebente Ehefrau, Judith Coghlan Lewis, sei an seiner Seite gewesen. Jerry Lee Lewis galt als einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte.

72 Tote durch Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen steigt die Zahl der Todesopfer nach dem Tropensturm Nalgae weiter an. 72 Menschen seien ums Leben gekommen, 14 gelten noch als vermisst, sagte der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Bernardo Rafaelito Alejandro, am Samstag (Ortszeit) dem philippinischen Radiosender DZMM. Der Wirbelsturm hat in den südlichen Gebieten für Erdrutsche und Überschwemmungen gesorgt.

Die Sommerzeit geht wieder zu Ende

Wien - Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 30. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Ansonsten immer für Diskussionen gut, hielt sich auch heuer die Aufregung in Grenzen - die Menschheit beschäftigt sich weiterhin mit drängenderen Themen wie Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Deshalb ist es auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird.

Trump kehrt nicht zu Twitter zurück

San Francisco - Ex-US-Präsident Donald Trump will trotz der Übernahme von Twitter Twitter Inc durch den Milliardär Elon Musk an seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth festhalten. "Ich mag Elon, aber ich bleibe auf Truth", sagte Trump am Freitag in einem Interview mit Fox News, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete. Musk hatte versprochen, den Twitter-Account des ehemaligen US-Präsidenten wieder einzurichten.

Chlorgas-Austritt in Therme, sieben Personen im Spital

Fügen - In einer Therme in Fügen im Tiroler Zillertal ist es Freitagnachmittag zum Austritt von Chlorgas gekommen. Der Vorfall war bekannt geworden, weil mehrere Gäste Übelkeit verspürt hatten, teilte das Unternehmen selbst mit. Die Therme, in der sich zu dem Zeitpunkt 254 Personen befanden, wurde umgehend geschlossen und evakuiert. Zehn Gäste wurden vom Roten Kreuz versorgt, sieben davon mit leichten Symptomen vorsorglich in das Krankenhaus Schwaz eingeliefert.

