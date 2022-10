Hotel von ORF-Korrespondent Wehrschütz in Ukraine beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - In der Ukraine ist in der Nacht auf Samstag gegen 1.00 Uhr das Hotel von ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und seinem Team von russischen Granaten getroffen worden. Das berichtete Ö3. Wehrschütz befinde sich derzeit in Nikopol (Region Dnipropetrowsk) in der Nähe von Saporischschja. Verletzt wurde demnach niemand. Das Dach des Hotels sei zerstört, auch Zimmer seien beschädigt.

72 Tote durch Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen steigt die Zahl der Todesopfer nach dem Tropensturm Nalgae weiter an. 72 Menschen seien ums Leben gekommen, 14 gelten noch als vermisst, sagte der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Bernardo Rafaelito Alejandro, am Samstag (Ortszeit) dem philippinischen Radiosender DZMM. Der Wirbelsturm hat in den südlichen Gebieten für Erdrutsche und Überschwemmungen gesorgt.

Zu Unrecht Inhaftierter nach 38 Jahren entlassen

Los Angeles - Ein zu Unrecht lebenslänglich verurteilter Mann ist nach 38 Jahren Haft aus einem kalifornischen Gefängnis entlassen worden. "Ich stehe hier nicht als verbitterter Mann", sagte der 69-jährige Maurice Hastings am Freitag auf einer Pressekonferenz in Los Angeles. Er wollte nun sein Leben genießen und einfach vorwärts gehen. Bezirksstaatsanwalt George Gasc�n hatte die Freilassung des Mannes aufgrund von DNA-Analysen bekanntgegeben.

Jerry Lee Lewis mit 87 Jahren gestorben

New York - Die Rock'n'Roll-Legende Jerry Lee Lewis ist tot. Der unter anderem für den Klassiker "Great Balls of Fire" bekannte Sänger und Pianist starb im Alter von 87 Jahren in seinem Haus in Desoto County, Mississippi, eines natürlichen Todes, wie sein Agent am Freitag mitteilte. Seine siebente Ehefrau, Judith Coghlan Lewis, sei an seiner Seite gewesen. Jerry Lee Lewis galt als einer der einflussreichsten Künstler der Musikgeschichte.

Ehemann von Nancy Pelosi mit Hammer attackiert

Washington - Der Ehemann der US-Politikerin Nancy Pelosi ist nach Angaben eines Sprechers überfallen worden. Am Freitag in der Früh sei ein Angreifer in die Residenz der Pelosis in San Francisco eingebrochen und habe den 82 Jahre alten Paul Pelosi mit einem Hammer angegriffen, teilte die Behörden am Freitag mit. Die ständig von Leibwächtern geschützte Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses war zum Zeitpunkt des Angriffs nicht in der Stadt, sondern in Washington.

Die Sommerzeit geht wieder zu Ende

Wien - Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 30. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Ansonsten immer für Diskussionen gut, hielt sich auch heuer die Aufregung in Grenzen - die Menschheit beschäftigt sich weiterhin mit drängenderen Themen wie Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Deshalb ist es auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird.

