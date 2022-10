Krim: Schwarzmeerflotte wehrt Drohnen in Sewastopol ab

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sewastopol - Auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim haben Kriegsschiffe der russischen Schwarzmeerflotte nach amtlichen Angaben in der Bucht von Sewastopol mehrere ukrainische Drohnenangriffe abgewehrt. "In der Stadt sind keine Objekte getroffen worden", teilte Gouverneur Michail Raswoschaejew am Samstag auf Telegram mit. "Wir bewahren die Ruhe. Die Lage ist unter Kontrolle." Den Behörden zufolge wurde der Fährverkehr in der Bucht sicherheitshalber vorübergehend eingestellt.

Russland: USA senken Schwelle für Einsatz von Atomwaffen

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland wirft den USA vor, die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen zu senken. Russland könne die Pläne zur Modernisierung der in Europa stationierten Atomwaffen der USA nicht ignorieren, sagte der Vize-Außenminister Alexander Gruschko der staatlichen Nachrichtenagentur RIA am Samstag. "Die USA modernisieren sie, erhöhen ihre Zielgenauigkeit und reduzieren die Wirkung der Atomsprengsätze, sie machen sie zu Kriegswaffen und damit senken sie die Schwelle", sagte Gruschko.

Hotel von ORF-Korrespondent Wehrschütz in Ukraine beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Wien - In der Ukraine ist in der Nacht auf Samstag gegen 1.00 Uhr das Hotel von ORF-Korrespondent Christian Wehrschütz und seinem Team von russischen Granaten getroffen worden. Das berichtete Ö3. Wehrschütz befinde sich derzeit in Nikopol (Region Dnipropetrowsk) in der Nähe von Saporischschja. Verletzt wurde demnach niemand. Das Dach des Hotels sei zerstört, auch Zimmer seien beschädigt.

72 Tote durch Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Auf den Philippinen steigt die Zahl der Todesopfer nach dem Tropensturm Nalgae weiter an. 72 Menschen seien ums Leben gekommen, 14 gelten noch als vermisst, sagte der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Bernardo Rafaelito Alejandro, am Samstag (Ortszeit) dem philippinischen Radiosender DZMM. Der Wirbelsturm hat in den südlichen Gebieten für Erdrutsche und Überschwemmungen gesorgt.

Wieder Frau in Wiener Park vergewaltigt

Wien - Wieder ist eine junge Frau in einem Wiener Park vergewaltigt worden: Eine 22-Jährige, die in der Nacht auf Samstag wegen Kopfschmerzen im Martin-Luther-Park spazieren ging, ist gegen Mitternacht von einem Unbekannten von hinten zu Boden gerissen worden. Anschließend soll sich der 20- bis 30-Jährige mit dunklem Teint an seinem Opfer vergangen haben. Rettung und Polizei wurden alarmiert, eine Sofortfahndung verlief erfolglos, berichtete die Exekutive am Samstag.

Die Sommerzeit geht wieder zu Ende

Wien - Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 30. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Ansonsten immer für Diskussionen gut, hielt sich auch heuer die Aufregung in Grenzen - die Menschheit beschäftigt sich weiterhin mit drängenderen Themen wie Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Deshalb ist es auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird.

Umfrage: Hälfte hält alle Parteien für korruptionsanfällig

Wien - Was Korruption anbelangt, haben politische Parteien in der öffentlichen Wahrnehmung aktuell einen schweren Stand. Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Unique-research für das aktuelle Nachrichtenmagazin "profil" sind 48 Prozent der Befragten der Meinung, alle Partei seien ohne Unterschied früher oder später für Korruption anfällig.

Zu Unrecht Inhaftierter nach 38 Jahren entlassen

Los Angeles - Ein zu Unrecht lebenslänglich verurteilter Mann ist nach 38 Jahren Haft aus einem kalifornischen Gefängnis entlassen worden. "Ich stehe hier nicht als verbitterter Mann", sagte der 69-jährige Maurice Hastings am Freitag auf einer Pressekonferenz in Los Angeles. Er wollte nun sein Leben genießen und einfach vorwärts gehen. Bezirksstaatsanwalt George Gasc�n hatte die Freilassung des Mannes aufgrund von DNA-Analysen bekanntgegeben.

