Russland laut Kiew trotz Teilmobilmachung erfolglos

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sewastopol - Russland hat nach Darstellung der Ukraine im Krieg gegeneinander auch nach der Teilmobilmachung keine Fortschritte gemacht. Trotz eines Übergewichts bei den Waffen und weiterer Soldaten - einschließlich eingezogener Reservisten - sei der Feind nicht erfolgreich, sagte der Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte, Waleryj Saluschnyj, am Samstag in Kiew.

Russland: USA senken Schwelle für Einsatz von Atomwaffen

London/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland wirft den USA vor, die Schwelle für den Einsatz von Atomwaffen zu senken. Russland könne die Pläne zur Modernisierung der in Europa stationierten Atomwaffen der USA nicht ignorieren, sagte der Vize-Außenminister Alexander Gruschko der staatlichen Nachrichtenagentur RIA am Samstag. "Die USA modernisieren sie, erhöhen ihre Zielgenauigkeit und reduzieren die Wirkung der Atomsprengsätze, sie machen sie zu Kriegswaffen und damit senken sie die Schwelle", sagte Gruschko.

Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Tropensturm "Nalgae" ist am Samstag mit voller Wucht in den Philippinen auf Land getroffen. Er fegte mit Geschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometern pro Stunde über die Hauptinsel Luzon hinweg, nachdem er zuvor auf die dünn besiedelte Insel Catanduanes getroffen war.

Hoteliers rechnen mit schwieriger Wintersaison

Wien - Für die österreichischen Hoteliers ist die Situation nicht einfacher geworden, als in den Jahren zuvor mit Corona-bedingten Einschränkungen. Eine Prognose über die Wintersaison fällt den Hoteliers dementsprechend schwer, teilt die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) in einer Aussendung mit. Rund zwei Drittel der befragten Hoteliers geben an, dass noch später gebucht werde als sonst.

Grüne fordern angesichts Equal Pay Day Lohntransparenz

Wien - Die Grünen haben sich angesichts des morgigen Equal Pay Day für mehr Lohntransparenz ausgesprochen. Der sogenannte Gender Pay Gap sei nichts anderes als "in Zahlen gegossener Sexismus am Lohnzettel", kritisiert die grüne Frauenvorsitzende Meri Disoski. Auf Seiten des Koalitionspartners ÖVP verwiesen Frauenministerin Susanne Raab und Arbeitsminister Martin Kocher auf Erreichtes, wiewohl die Entwicklung konsequent weiter vorangetrieben werden müsse, hieß es.

Revolutionsgarden im Iran fordern Ende der Proteste

Teheran - Der Kommandant der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, hat ein Ende der seit mehr als 40 Tagen anhaltenden Straßenproteste verlangt. "Die Demonstranten sollten die Geduld des Systems nicht überstrapazieren", warnte der General am Samstag nach einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA. "Wir sagen es unseren Jugendlichen noch einmal: Heute ist der letzte Tag der Unruhen. Kommt nicht mehr auf die Straßen."

Wieder Frau in Wiener Park vergewaltigt

Wien - Wieder ist eine junge Frau in einem Wiener Park vergewaltigt worden: Eine 22-Jährige, die in der Nacht auf Samstag wegen Kopfschmerzen im Martin-Luther-Park spazieren ging, ist gegen Mitternacht von einem Unbekannten von hinten zu Boden gerissen worden. Anschließend soll sich der 20- bis 30-Jährige mit dunklem Teint an seinem Opfer vergangen haben. Rettung und Polizei wurden alarmiert, eine Sofortfahndung verlief erfolglos, berichtete die Exekutive am Samstag.

Die Sommerzeit geht wieder zu Ende

Wien - Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 30. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Ansonsten immer für Diskussionen gut, hielt sich auch heuer die Aufregung in Grenzen - die Menschheit beschäftigt sich weiterhin mit drängenderen Themen wie Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Deshalb ist es auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red