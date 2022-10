Moskau: Kriegsschiff durch Drohnenangriff beschädigt

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Sewastopol - Bei den Drohnenangriffen auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim ist nach russischen Angaben in Sewastopol ein Kriegsschiff der Schwarzmeerflotte getroffen worden. Das Minenräumschiff "Iwan Golubez" und auch Anlagen in einer Bucht seien leicht beschädigt worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Samstag mit. Die Angriffe seien unter Anleitung britischer Spezialisten in der Ukraine erfolgt.

Weiter Rückgang bei den Corona-Zahlen

Wien - In Österreich sind am Samstag 5.465 Neuinfektionen gemeldet worden, was nicht nur unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (5.594) liegt, sondern auch die aktiven Corona-Fälle um 4.680 auf 68.709 schrumpfen ließ. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank ebenfalls auf 433.8 je 100.000. Zudem gab es fünf Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Erste Warnstreiks in deutscher Metallindustrie

Frankfurt am Main - Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie in Deutschland hat die IG Metall am Samstag mit Warnstreiks begonnen. Unmittelbar nach Ablauf der Friedenspflicht um Mitternacht legten mehrere tausend Beschäftigte in ausgewählten Industriebetrieben die Arbeit für einige Stunden nieder. Weitere Warnstreiks sind für Montag geplant. Die vierte Verhandlungsrunde beginnt am 8. November in Bayern und Baden-Württemberg.

Ehemann von Nancy Pelosi mit Hammer attackiert

Washington - Knapp vor den Halbzeit-Wahlen in den USA ist der Ehemann der demokratischen Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi angegriffen und schwer verletzt worden. Mitten im aggressiv geführten Wahlkampf brach ein Mann in San Francisco nachts in das Haus der Pelosis ein. Die 82-Jährige war aber nicht zuhause. Daraufhin schlug der Mann mit einem Hammer auf ihren gleichaltrigen Ehemann Paul Pelosi ein. Die Attacke verstärkte in den USA die Angst vor politisch motivierter Gewalt.

Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Tropensturm "Nalgae" ist am Samstag mit voller Wucht in den Philippinen auf Land getroffen. Er fegte mit Geschwindigkeiten von bis zu 95 Kilometern pro Stunde über die Hauptinsel Luzon hinweg, nachdem er zuvor auf die dünn besiedelte Insel Catanduanes getroffen war.

Hoteliers rechnen mit schwieriger Wintersaison

Wien - Für die österreichischen Hoteliers ist die Situation nicht einfacher geworden, als in den Jahren zuvor mit Corona-bedingten Einschränkungen. Eine Prognose über die Wintersaison fällt den Hoteliers dementsprechend schwer, teilt die Österreichische Hoteliervereinigung (ÖHV) in einer Aussendung mit. Rund zwei Drittel der befragten Hoteliers geben an, dass noch später gebucht werde als sonst.

120.000 bei Ostasiens größter LGBT-Parade in Taipeh

Taipeh - Bunte Regenbogenfahnen und Protestbanner: Zehntausende Menschen sind am Samstag durch die Straßen von Taipeh gezogen, um für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen und Transgender-Personen - auf Englisch LGBT abgekürzt - zu demonstrieren. Laut den Organisatoren nahmen insgesamt 120.000 Leute an der Taiwan Pride teil, die dieses Jahr ihr 20. Jubiläum feiert und als größte in ganz Ostasien gilt.

Revolutionsgarden im Iran fordern Ende der Proteste

Teheran - Die Revolutionsgarden im Iran haben Regierungsgegner vor weiteren Protesten gewarnt und damit möglicherweise ein härteres Vorgehen gegen die Kundgebungen signalisiert. "Geht nicht mehr auf die Straßen. Heute ist der letzte Tag der Unruhen", forderte sagte der Kommandant der in der Islamischen Republik mächtigen Organisation, Hussein Salami, von den Demonstranten am Samstag. Bisher haben sich die Revolutionsgarden nicht an der Niederschlagung der Proteste beteiligt.

