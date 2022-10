Bis zu 150 Tote bei Halloween-Feiern in Seoul

Seoul - Bei einem Massengedränge anlässlich von Halloween-Feiern in Seoul sind bis zu 150 Menschen ums Leben gekommen und ebensoviele weitere verletzt worden. Das meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap in der Nacht auf Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf Behördenangaben. Der Zustand einiger Verletzter sei ernst. Die Zahl der Toten könne daher weiter steigen. Die Tragödie ereignete sich in Itaewon, einem Ausgehviertel in der südkoreanischen Hauptstadt.

Russland setzt Abkommen für ukrainische Getreide-Export aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland stoppt ukrainische Getreide-Ausfuhren über das Schwarze Meer. Die Teilnahme an dem von den UNO und der Türkei vermittelten Abkommen mit der Ukraine werde ausgesetzt, teilte das russische Verteidigungsministerium am Samstag mit. Zur Begründung wurde auf angebliche Angriffe auf Schiffe im Schwarzen Meer verwiesen. Russland machte die Ukraine dafür verantwortlich. Dabei sei sie von Großbritannien unterstützt worden, so der Vorwurf.

Lula gegen Bolsonaro - Brasilien wählt Präsidenten

Brasilia - In Brasilien treffen am Sonntag in einer Stichwahl um das Präsidentenamt der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der linke Ex-Präsident Luiz In�cio Lula da Silva aufeinander. Lula hatte die erste Runde am 2. Oktober gewonnen - allerdings mit deutlich geringerem Vorsprung als nach den Umfragen erwartet. Jetzt gilt das Rennen als offen. Die Stimmung im größten Land Lateinamerikas mit mehr als 210 Mio. Einwohnern ist nach einem hart geführten Wahlkampf sehr aufgeheizt.

Sicherheitskräfte im Iran nehmen Krankenhaus unter Beschuss

Teheran - Im Iran haben Sicherheitskräfte im Einsatz gegen die anhaltenden Anti-Regierungsdemonstrationen laut Aktivisten ein Spital und ein Studentenwohnheim beschossen. Die Einsatzkräfte hätten in der Nacht auf Samstag in der kurdischen Stadt Sanandaj gegen dutzende Demonstranten "das Feuer eröffnet", erklärte die Menschenrechtsgruppe Hengaw im Kurzbotschaftendienst Twitter. Die Revolutionsgarden verlangten unterdessen ein Ende der Proteste.

Die Sommerzeit geht wieder zu Ende

Wien - Am Sonntag endet die Sommerzeit. Am 30. Oktober werden die Zeiger in Europa um 3.00 auf 2.00 Uhr und damit auf Normalzeit zurückgedreht. Ansonsten immer für Diskussionen gut, hielt sich auch heuer die Aufregung in Grenzen - die Menschheit beschäftigt sich weiterhin mit drängenderen Themen wie Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation. Deshalb ist es auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird.

29 Tote bei Selbstmordanschlägen in Somalia

Mogadischu - Bei zwei Selbstmordanschlägen in Somalias Hauptstadt Mogadischu sind 29 Menschen getötet worden. Unter den Toten waren auch vier Angreifer. 70 weitere Menschen wurden nach Angaben der Polizei am Samstag verletzt, einige befänden sich in kritischem Zustand. Die Anschläge wurden vor dem Bildungsministerium in Mogadischu verübt, sagte ein Polizeisprecher. Die meisten der Opfer seien Zivilisten. Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab reklamierte den Angriff für sich.

Weltrekord mit längstem Reisezug in der Schweiz

Bern - Die Rhätische Bahn (RhB) hat es geschafft: Der längste Reisezug der Welt hat am Samstagnachmittag die 25 Kilometer lange Unesco Welterbestrecke in Graubünden erfolgreich gemeistert. Der Rekordzug war fast zwei Kilometer lang und wurde von sieben Lokführern gefahren. Die Rekordstrecke führte über eine anspruchsvolle Bergstrecke bis nach Alvaneu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red