Massenpanik in Seoul kostete mindestens 151 Menschenleben

Seoul/Wien - Bei einer Massenpanik während Halloween-Feiern in einer engen Gasse in dem Ausgehviertel Itaewon der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul sind Samstagnacht mindestens 151 Menschen gestorben, teilte die Feuerwehr am Sonntagvormittag (Ortszeit) mit. Weitere 82 Personen seien zudem verletzt worden, einige schwer. Unter den Toten seien 19 Ausländer gewesen, darunter auch ein Österreicher wie das Außenministerium Sonntagfrüh bekannt gab.

Zwei Autobomben töteten 100 Menschen in Somalia

Mogadischu - In der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind bei der Explosion zweier Autobomben vor dem Bildungsministerium am Samstag mindestens 100 Menschen getötet und 300 verletzt worden. Wie der Präsident des Landes, Hassan Sheikh Mohamud, am Sonntag in einer Erklärung mitteilte, sind unter den Opfern auch Frauen, Kinder und Studenten.

Lula gegen Bolsonaro - Brasilien wählt Präsidenten

Brasilia - In Brasilien treffen am Sonntag in einer Stichwahl um das Präsidentenamt der rechtsextreme Amtsinhaber Jair Bolsonaro und der linke Ex-Präsident Luiz In�cio Lula da Silva aufeinander. Lula hatte die erste Runde am 2. Oktober gewonnen - allerdings mit deutlich geringerem Vorsprung als nach den Umfragen erwartet. Jetzt gilt das Rennen als offen. Die Stimmung im größten Land Lateinamerikas mit mehr als 210 Mio. Einwohnern ist nach einem hart geführten Wahlkampf sehr aufgeheizt.

Ab sofort herrscht "Normalzeit" alias Winterzeit

Wien - Inmitten der verschiedenen Krisen wie Ukraine-Krieg, Energie-Krise und Inflation ist die Sommerzeit am heutigen Sonntag in Europa zu Ende gegangen. Um 3.00 Uhr wurden die Zeiger um eine Stunde zurückgedreht. Wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergeht ist weiterhin völlig unklar. Der Ball liegt nämlich immer noch beim EU-Ministerrat, der die Abschaffung der zweimal jährlichen Zeitumstellung das letzte Mal im Juni 2019 beraten hat, zuständig sind die Verkehrsminister.

Mobiltelefon von Truss wurde angeblich abgehört

London - Einem Medienbericht zufolge soll das Handy der ehemaligen britischen Premierministerin Liz Truss über längere Zeit hinweg abgehört worden sein, als Truss Außenministerin war. In einem unbestätigten Bericht zitierte "The Mail on Sunday" ungenannte Sicherheitsquellen mit der Aussage, Truss' persönliches Mobiltelefon sei "von Agenten gehackt worden, die im Verdacht stehen, für den Kreml zu arbeiten".

Skifahren wird im Schnitt zehn Prozent teurer

München - Das Skifahren wird im kommenden Winter in Skigebieten beiderseits der bayerisch-österreichischen Grenze im Schnitt um etwa zehn Prozent teurer. Abgesehen davon bereiten die Betreiber Sparmaßnahmen vor, die den Anstieg der Energiekosten abmildern sollen. Dies reicht von kürzeren Beschneiungszeiten über reduzierte Sitzheizung bis zum Verzicht auf Nachtskifahren bei Flutlicht, wie sechs Skigebiete auf Anfrage mitteilen.

