Massenpanik in Seoul kostete mindestens 153 Menschenleben

Seoul/Wien - Bei einer Massenpanik während Halloween-Feiern in einer engen Gasse in dem Ausgehviertel Itaewon der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul sind Samstagnacht mindestens 153 Menschen gestorben, teilte die Feuerwehr am Sonntagvormittag (Ortszeit) mit. Weitere 103 Personen seien zudem verletzt worden, einige schwer. Unter den Toten seien laut verschiedenen Quellen 20 oder 22 Ausländer gewesen, darunter auch ein Österreicher wie das Außenministerium Sonntagfrüh bekannt gab.

Gestoppte Getreide-Lieferungen - Moskau heftig kritisiert

Kiew (Kyjiw)/Moskau/EU-weit - EU-Außenbeauftragter Josep Borrell hat Russlands erneute Blockade von ukrainischen Getreideexporten über das Schwarze Meer kritisiert. Die Entscheidung gefährde "die wichtigste Exportroute für dringend benötigtes Getreide und Düngemittel zur Bewältigung der durch den Krieg gegen die Ukraine verursachten weltweiten Nahrungsmittelkrise", schrieb der EU-Chefdiplomat am Sonntag auf Twitter. Die EU fordere Moskau dringend dazu auf, die Entscheidung rückgängig zu machen.

Nur Drittel der Ukrainer über 15 in Österreich in Ausbildung

Wien/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Rund 16.000 Kinder und Jugendliche, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind, leben derzeit in Österreich. Während bei den Sechs- bis 14-Jährigen weit über 90 Prozent im österreichischen Schulsystem angebunden sind, ist bei den 15- bis 18-Jährigen hingegen nicht einmal ein Drittel in einer Ausbildung, obwohl das Angebot da wäre. Diese Gruppe will man künftig besser ansprechen, sagt Daniel Landau, der für die Regierung Bildungsangebote für Ukrainer verbessern soll.

Lula gegen Bolsonaro - Brasilien wählt Präsidenten

Brasilia - In Brasilien hat am Sonntag die entscheidende Runde der Präsidentenwahl begonnen. In der Stichwahl stehen einander der linke Ex-Präsident Luiz In�cio Lula da Silva und der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro gegenüber. In Lateinamerikas größtem Land sind mehr als 156 Millionen Menschen wahlberechtigt. Lula hatte die erste Runde am 2. Oktober gewonnen, aber weniger deutlich als erwartet. Jetzt gilt das Rennen als offen. Das Ergebnis wird in der Nacht auf Montag (MEZ) erwartet.

Zwei Autobomben töteten mindestens 100 Menschen in Somalia

Mogadischu - Bei zwei Autobombenanschlägen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind mindestens 100 Menschen getötet worden. 300 weitere seien verletzt worden, und "die Anzahl der Toten und Verwundeten steigt weiter an", sagte Präsident Hassan Sheikh Mohamud bei einem Besuch am Anschlagsort am Sonntag. Die mit dem Terrornetzwerk Al-Kaida verbündete Al-Shabaab-Miliz bekannte sich zu den Angriffen.

Mehrere Kfz wurden in Wien-Simmering ein Raub der Flammen

Wien - Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht auf heute, Sonntag, auf einem Firmengelände in Wien-Simmering verbrannt. Wie Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, berichtete, war das Feuer in der Wallagasse längere Zeit unentdeckt geblieben, weshalb nicht nur die Brandursache zunächst unklar blieb, sondern auch der Schaden beträchtlich ausfiel, da die Flammen von Kfz auf Kfz übergreifen konnten.

Mobiltelefon von Truss wurde angeblich abgehört

London - Einem Medienbericht zufolge soll das Handy der ehemaligen britischen Premierministerin Liz Truss über längere Zeit hinweg abgehört worden sein, als Truss Außenministerin war. In einem unbestätigten Bericht zitierte "The Mail on Sunday" ungenannte Sicherheitsquellen mit der Aussage, Truss' persönliches Mobiltelefon sei "von Agenten gehackt worden, die im Verdacht stehen, für den Kreml zu arbeiten".

Skifahren wird im Schnitt zehn Prozent teurer

München - Das Skifahren wird im kommenden Winter in Skigebieten beiderseits der bayerisch-österreichischen Grenze im Schnitt um etwa zehn Prozent teurer. Abgesehen davon bereiten die Betreiber Sparmaßnahmen vor, die den Anstieg der Energiekosten abmildern sollen. Dies reicht von kürzeren Beschneiungszeiten über reduzierte Sitzheizung bis zum Verzicht auf Nachtskifahren bei Flutlicht, wie sechs Skigebiete auf Anfrage mitteilen.

