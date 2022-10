Kritik an Moskau wegen Stopp von Getreide-Lieferungen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/EU-weit - Mit der Aussetzung des internationalen Abkommens zum Export von Getreide aus der Ukraine übers Schwarze Meer hat Russland scharfe Kritik sich gezogen. Westliche Regierungen und die NATO appellierten am Sonntag an Präsident Wladimir Putin, die Verpflichtungen der im Sommer geschlossenen Übereinkunft einzuhalten. UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres und die Türkei bemühen sich unterdessen das Abkommen zu retten.

Präsidenten-Stichwahl in Brasilien: Bolsonaro vorläufig vorn

Brasilia - In Brasilien ist die Präsidenten-Stichwahl zwischen dem rechtsextremen Amtsinhaber Jair Bolsonaro und seinem linksgerichteten Herausforderer Luiz Ignacio Lula da Silva am Sonntag beendet worden. Nach Auszählung von 20,8 Prozent der Stimmen lag Bolsonaro mit 51,5 Prozent vor Lula mit 48,5 Prozent. Dieser Trend nach ersten Ergebnissen war aber erwartet worden, da Bolsonaro in jenen Regionen besonders viele Unterstützer hat, in denen auch die Auszählung rascher vonstatten geht.

Zwei Menschen bei Brand in Wien aus dem 3. Stock gesprungen

Wien - Ein Zimmerbrand in der Tichtelgasse in Wien-Meidling ist am Sonntagnachmittag tragisch verlaufen: Zwei Männer sind aus dem dritten Stock gesprungen, einer davon nachdem vermeintliche Helfer Matratzen und Leintücher auf die Straße gelegt und ihn zum Springen aufgefordert hatten. Der etwa 35-Jährige erlitt ein Polytrauma. Ein zweiter, etwa zehn Jahre jüngerer Mann, wartete zwar auf das Sprungkissen der Einsatzkräfte, verletzte sich aber ebenfalls schwer.

Putin berät mit Armenien und Aserbaidschan in Sotschi

Moskau/Stepanakert/Jerewan (Eriwan) - Kreml-Chef Wladimir Putin trifft sich am Montag mit dem Präsidenten von Aserbaidschan, Ilham Alijew, und dem armenischen Regierungschef Nikol Paschinjan in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi. Dabei geht es um den Konflikt zwischen den beiden früheren Sowjetrepubliken, in dem Russland über die Jahre hinweg immer wieder eine Vermittlerrolle eingenommen hat.

Dutzende Tote bei Einsturz von Hängebrücke in Indien

Neu-Delhi - Bei dem Einsturz einer Hängebrücke über einem Fluss im Westen Indiens sind am Sonntag Dutzende Menschen ums Leben gekommen. Es gebe mindestens 81 Tote bei dem Einsturz der Brücke in der Stadt Morbi, teilten Behördenvertreter mit. Bei dem Unglück im Bundesstaat Gujarat seien Dutzende weitere Menschen verletzt worden. Eine große Anzahl Fußgänger sei in den Fluss Machhu gestürzt, darunter auch Kinder.

Trotz Drohung der Revolutionsgarden weiter Proteste im Iran

Teheran - Im Iran sind die Proteste trotz einer massiven Drohung der Revolutionsgarden in vielen Städten in eine neue Runde gegangen. Dabei setzen die Sicherheitskräfte am Wochenende nach Berichten von Augenzeugen wieder Gewalt ein. Ein bekannter iranischer Rapper wurde nach Kritik in Teheran festgenommen. Mehr als 300 iranische Journalisten forderten unterdessen die Freilassung von zwei ihrer Kollegen.

Die Viennale geht mit Preisverleihung in die Zielgerade

Wien - Mit der traditionellen Abschlussgala samt Verleihung der Preise geht am Montag die 60. Viennale in die Zielgerade. Denn heuer endet das größte Filmfestival des Landes nicht mit dem Glamourevent, sondern geht noch einen Tag weiter. So sind auch an Allerheiligen cineastische Preziosen zu erleben. Bei der Gala im Gartenbaukino zeigt Direktorin Eva Sangiorgi zum Ende ihrer fünften Festivalausgabe aber Mia Hansen-L�ves Drama "Un beau matin" als offiziellen Abschlussfilm.

