Ex-Präsident Lula gewinnt Wahl in Brasilien

Brasilia - Nach einem erbittert geführten Wahlkampf hat der linke Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva die Präsidentenwahl in Brasilien knapp gewonnen. Der frühere Staatschef kam in der Stichwahl auf 50,90 Prozent der Stimmen. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt demnach 49,10 Prozent. Nun will Lula ein extrem gespaltenes Brasilien versöhnen. "Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren", sagte er in seiner ersten Rede nach der Wahl in S�o Paulo.

Website: Zwei Getreideschiffe verließen ukrainische Häfen

Istanbul/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Trotz der russischen Entscheidung, sich aus dem Getreide-Exportabkommen mit der Ukraine zurückzuziehen, haben zwei Frachtschiffe mit Getreide und anderen landwirtschaftlichen Produkten am Montag ukrainische Häfen verlassen. Nach Angaben der Tracking-Website Marine Traffic nutzten die "Admiral de Ribas" und "Mount Baker" den humanitären Seekorridor in Richtung Türkei.

Russland beschießt Ukraine mit Raketen - Explosionen in Kiew

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat am Montag zu Beginn der neuen Woche wieder zahlreiche Städte in der Ukraine mit Raketen beschossen. Im ganzen Land gab es Luftalarm, die ukrainische Flugabwehr war aktiv, wie die dortigen Behörden mitteilten. Laut dem stellvertretenden Leiter des ukrainischen Präsidialamts, Kyrylo Timoschenko, standen gezielt "Einrichtungen zur Stromversorgung" unter Beschuss, wie dieser am Montagmorgen mitteilte. Es sei teils wichtige Infrastruktur getroffen worden, hieß es.

Inflation dürfte im Oktober bei 11 Prozent liegen

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflationsrate im Oktober auf 11 Prozent geklettert sein und damit weiter im zweistelligen Bereich bleiben. Angeheizt wurde die Teuerung insbesondere von den hohen Preisen für Haushaltsenergie und Treibstoffe, teilten die Statistiker am Montag in einer Aussendung mit.

141 Tote bei Brückeneinsturz in Indien

Ahmedabat - Die Zahl der Toten beim Einsturz einer Hängebrücke über einem Fluss im Westen Indiens ist auf 141 gestiegen. Zwei weitere Menschen würden noch vermisst, berichtete die örtliche Nachrichtenagentur IANS unter Berufung auf die Polizei am Montag. Rund 177 Menschen seien gerettet worden, berichtete der örtliche Fernsehsender NDTV. Die Rettungsarbeiten mit Booten dauerten noch an.

Untersuchung nach tödlicher Massenpanik in Seoul angelaufen

Seoul - Zwei Tage nach der Massenpanik mit mehr als 150 Toten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat die Regierung eine gründliche Untersuchung zur Katastrophe angekündigt. Die Regierung wolle die Ursache des Unfalls herausfinden und die nötigen Maßnahmen ergreifen, damit sich solch eine Tragödie nicht wiederhole, sagte Premierminister Han Duck Soo am Montag. Zu diesem Zweck wolle die Regierung dafür sorgen, betroffene Einrichtungen und Systeme zu verbessern.

Gasspeicher nach mildem Oktober zu 90 Prozent voll

Wien - Der extrem milde Oktober hat den Gasspeicherstand in Österreich auf über 90 Prozent gehievt. In vielen Haushalten, insbesondere in gut gedämmten Häusern und Wohnungen, musste im Oktober noch nicht geheizt werden. Das Ziel der Regierung, bis 1. November die Speicher auf über 80 Prozent zu füllen, wurde um mehr als 10 Prozentpunkte übertroffen.

Fast 100 Tote durch Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Die Zahl der Todesopfer und Vermissten durch den heftigen Tropensturm "Nalgae" auf den Philippinen ist weiter gestiegen. Bis Montag seien 98 Tote und 63 Vermisste verzeichnet worden, teilte der Katastrophenschutz des südostasiatischen Inselstaates mit. Fast 70 Menschen seien bei den Überschwemmungen und Erdrutschen verletzt worden. Fast eine Million Betroffene mussten ihre Häuser verlassen, 300.000 von ihnen seien derzeit in Evakuierungszentren untergebracht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red