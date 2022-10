Ex-Präsident Lula gewinnt Wahl in Brasilien

Brasilia - Nach einem erbittert geführten Wahlkampf hat der linke Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva die Präsidentenwahl in Brasilien knapp gewonnen. Der frühere Staatschef kam in der Stichwahl auf 50,90 Prozent der Stimmen. Der rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro erhielt demnach 49,10 Prozent. Nun will Lula ein extrem gespaltenes Brasilien versöhnen. "Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren", sagte er in seiner ersten Rede nach der Wahl in S�o Paulo.

Inflation dürfte im Oktober bei elf Prozent liegen

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflationsrate im Oktober auf elf Prozent geklettert sein und damit weiter im zweistelligen Bereich bleiben. Angeheizt wurde die Teuerung insbesondere von den hohen Preisen für Haushaltsenergie und Treibstoffe, wie die Statistiker am Montag in einer Aussendung mitteilten.

Mehr als 140 Tote bei Brückeneinsturz in Indien

Ahmedabat - Mindestens 141 Menschen sind am Sonntagabend beim Einsturz einer Hängebrücke in Westindien gestorben und Dutzende weitere verletzt worden. Die meisten Opfer waren Frauen, Kinder und ältere Menschen. Mindestens 177 Menschen wurden aus den Fluten des Machchhu-Flusses gerettet. Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie sich viele Personen im Wasser an Brückenteile klammern, schreien und Rettungsteams auf Booten zu ihnen kommen. Viele Inderinnen und Inder können nicht schwimmen.

Kreml: Moskau will bilaterale Abkommen einhalten

Istanbul/Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat zwar das Abkommen zur Lieferung von ukrainischem Getreide ausgesetzt, will jedoch seine bilateralen Abkommen einhalten. Dies teilte der russische Sondergesandte für den Nahen Osten und Afrika Mikhail Bogdanow Journalisten am Montag laut der staatlichen russischen Nachrichtenagentur TASS mit. "Wir werden alle Vereinbarungen mit unseren Partnern einhalten, einschließlich Ägypten", so Vize-Außenminister Bogdanow.

Mehr als 100 Tote durch Tropensturm auf Philippinen

Manila - Die Zahl der Todesopfer und Vermissten durch den heftigen Tropensturm "Nalgae" auf den Philippinen ist weiter gestiegen. Bis Montag seien 101 Tote und 66 Vermisste verzeichnet worden, teilte der Katastrophenschutz des Inselstaates mit. 70 Menschen seien bei den Überschwemmungen und Erdrutschen verletzt worden. Mehr als zwei Millionen Menschen seien betroffen, davon mussten rund 863.000 ihre Häuser verlassen. Mehr als 205.000 seien derzeit in Evakuierungszentren untergebracht.

Untersuchung nach tödlicher Massenpanik in Seoul angelaufen

Seoul - Nach der Massenpanik mit mehr als 150 Toten in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul sind die Ermittlungen zu der Katastrophe angelaufen. Premierminister Han Duck Soo kündigte am Montag eine gründliche Untersuchung an. Die Regierung wolle die Ursache des Unfalls von Samstagabend herausfinden und Maßnahmen ergreifen, damit sich solch eine Tragödie nicht wiederhole. Die Polizei begann damit, Augenzeugen zu befragen und Überwachungskameras sowie Videos von Zeugen auszuwerten.

Wärmster Oktober in Österreich seit Messbeginn

Wien - Die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) haben den wärmsten Oktober in Österreich in der Messgeschichte verzeichnet. Der vorläufigen Bilanz zufolge waren die Temperaturen im Tiefland gleichauf mit jenen des Jahres 1795, auf den Bergen war es überhaupt der wärmster Oktober. Der Niederschlag lag um 33 Prozent unter dem vieljährigen Mittel, die Sonnenscheindauer um 18 Prozent darüber.

Toter bei Zusammenstoß von Auto mit Zug im Burgenland

Gols - Bei einem Bahnübergang bei Gols (Bezirk Neusiedl am See) ist Montagfrüh ein Auto von einem Zug erfasst worden. Der Beifahrer im Pkw, ein 23-jähriger Bulgare, erlitt dabei tödliche Verletzungen, für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die drei weiteren Personen im Auto wurden verletzt ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht, teilte die Landespolizeidirektion Burgenland mit. Der Zugführer erlitt einen Schock, die 24 Passagiere blieben unverletzt.

Wiener Börse am Nachmittag leicht im Plus, ATX gewinnt 0,3 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Montagnachmittag kaum bewegt gezeigt. Gegen 14.50 Uhr stand der Leitindex ATX mit einem kleinen Plus von 0,29 Prozent bei 2.940,96 Punkten. Auch andere Börsen in Europa hielten sich leicht im Plus, die Bewegungen hielten sich aber in engen Grenzen. Gebremst wurde die Börsenstimmung von schwachen Wirtschaftsdaten aus China. Nach der Zinserhöhung der EZB dürften zudem viele Marktteilnehmer die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch abwarten.

