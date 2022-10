Brasilien-Wahl: Bolsonaro taucht ab - Lula besorgt

Brasilia - Nach dem hauchdünnen Sieg des ehemaligen Staatschefs Luiz In�cio Lula da Silva bei der Präsidentenwahl stehen Brasilien ungewisse Zeiten bevor. Auch am Morgen nach der Wahl hüllte sich der unterlegene rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro am Montag in Schweigen, ob er seine Niederlage akzeptiert. "Ich würde mich gerne nur freuen, aber ich bin teilweise besorgt", sagte Lula. "Ich muss wissen, ob der Präsident, den wir besiegt haben, einen friedlichen Übergang erlaubt."

Inflation dürfte im Oktober bei elf Prozent liegen

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflationsrate im Oktober auf elf Prozent geklettert sein und damit weiter im zweistelligen Bereich bleiben. Angeheizt wurde die Teuerung insbesondere von den hohen Preisen für Haushaltsenergie und Treibstoffe, wie die Statistiker am Montag in einer Aussendung mitteilten.

Pröll-Stiftung wurde 2017 vom Finanzamt geprüft

Wien - Bei der durch die Aussage von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid neuerlich in den Fokus gerückten Erwin-Pröll-Stiftung hat es im Jahr 2017 offenbar doch eine Steuerprüfung gegeben. Das ergaben Recherchen der "ZiB2" des ORF. Schmid hatte der Anklagebehörde über eine Intervention des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka berichtet, was dieser vehement zurückweist. Die ÖVP sieht indes die Vorwürfe durch ein Mail aus dem Finanzministerium an den U-Ausschuss widerlegt.

Mehr als 140 Tote bei Brückeneinsturz in Indien

Ahmedabat - Mindestens 141 Menschen sind am Sonntagabend beim Einsturz einer Hängebrücke in Westindien gestorben und Dutzende weitere verletzt worden. Die meisten Opfer waren Frauen, Kinder und ältere Menschen. Mindestens 177 Menschen wurden aus den Fluten des Machchhu-Flusses gerettet. Auf Bildern und Videos ist zu sehen, wie sich viele Personen im Wasser an Brückenteile klammern, schreien und Rettungsteams auf Booten zu ihnen kommen. Viele Inderinnen und Inder können nicht schwimmen.

Wärmster Oktober in Österreich seit Messbeginn

Wien - Die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) haben den wärmsten Oktober in Österreich in der Messgeschichte verzeichnet. Der vorläufigen Bilanz zufolge waren die Temperaturen im Tiefland gleichauf mit jenen des Jahres 1795, auf den Bergen war es überhaupt der wärmste Oktober. Der Niederschlag lag um 33 Prozent unter dem vieljährigen Mittel, die Sonnenscheindauer um 18 Prozent darüber.

Mehr als 100 Tote durch Tropensturm auf Philippinen

Manila - Die Zahl der Todesopfer und Vermissten durch den heftigen Tropensturm "Nalgae" auf den Philippinen ist weiter gestiegen. Bis Montag seien 101 Tote und 66 Vermisste verzeichnet worden, teilte der Katastrophenschutz des Inselstaates mit. 70 Menschen seien bei den Überschwemmungen und Erdrutschen verletzt worden. Mehr als zwei Millionen Menschen seien betroffen, davon mussten rund 863.000 ihre Häuser verlassen. Mehr als 205.000 seien derzeit in Evakuierungszentren untergebracht.

Letztlich war Bankomat Ursache für Supermarkt-Brand in Wien

Wien - Im Zusammenhang mit einem in der Nacht auf den 22. Oktober in Wien-Floridsdorf niedergebrannten Supermarkt haben die Ermittlungen neue Erkenntnisse erbracht. Demnach dürften die Tatverdächtigen mit einem als gestohlen gemeldeten Pkw vorsätzlich in das Geschäft gefahren sein, um mit dem Auto einen im Foyer befindlichen Bankomaten umzustoßen und aufzubrechen. Das Vorhaben scheiterte. Im Anschluss zündeten sie den Pkw an, um Spuren zu verwischen - dabei brannte das Geschäft ab.

