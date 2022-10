Brasilien-Wahl: Bolsonaro taucht ab - Lula besorgt

Brasilia - Nach dem hauchdünnen Sieg des ehemaligen Staatschefs Luiz In�cio Lula da Silva bei der Präsidentenwahl stehen Brasilien ungewisse Zeiten bevor. Auch am Morgen nach der Wahl hüllte sich der unterlegene rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro am Montag in Schweigen, ob er seine Niederlage akzeptiert. "Ich würde mich gerne nur freuen, aber ich bin teilweise besorgt", sagte Lula. "Ich muss wissen, ob der Präsident, den wir besiegt haben, einen friedlichen Übergang erlaubt."

Inflation dürfte im Oktober bei elf Prozent liegen

Wien - Die Verbraucherpreise ziehen in Österreich weiter kräftig an. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria dürfte die Inflationsrate im Oktober auf elf Prozent geklettert sein und damit weiter im zweistelligen Bereich bleiben. Angeheizt wurde die Teuerung insbesondere von den hohen Preisen für Haushaltsenergie und Treibstoffe, wie die Statistiker am Montag in einer Aussendung mitteilten.

Pröll-Stiftung wurde 2017 vom Finanzamt geprüft

Wien - Bei der durch die Aussage von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid neuerlich in den Fokus gerückten Erwin-Pröll-Stiftung hat es im Jahr 2017 offenbar doch eine Steuerprüfung gegeben. Das ergaben Recherchen der "ZiB2" des ORF. Schmid hatte der Anklagebehörde über eine Intervention des Nationalratspräsidenten Wolfgang Sobotka berichtet, was dieser vehement zurückweist. Die ÖVP sieht indes die Vorwürfe durch ein Mail aus dem Finanzministerium an den U-Ausschuss widerlegt.

Letztlich war Bankomat Ursache für Supermarkt-Brand in Wien

Wien - Im Zusammenhang mit einem in der Nacht auf den 22. Oktober in Wien-Floridsdorf niedergebrannten Supermarkt haben die Ermittlungen neue Erkenntnisse erbracht. Demnach dürften die Tatverdächtigen mit einem als gestohlen gemeldeten Pkw vorsätzlich in das Geschäft gefahren sein, um mit dem Auto einen im Foyer befindlichen Bankomaten umzustoßen und aufzubrechen. Das Vorhaben scheiterte. Im Anschluss zündeten sie den Pkw an, um Spuren zu verwischen - dabei brannte das Geschäft ab.

Benkos Karstadt will Insolvenzverfahren unter Schutzschirm

Essen/Wien - Die angeschlagene deutsche Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof des Tiroler Investors Rene Benko will sich in einem sogenannten Schutzschirm-Insolvenzverfahren sanieren. Der Konzern reichte einen entsprechenden Antrag laut der Zeitung "Wirtschaftswoche" beim Amtsgericht Essen ein. Ein Unternehmenssprecher bestätigte das Vorgehen nach dem Bericht. Das Verfahren ist auf Sanierung ausgerichtet. Das Filalnetz muss deutlich schrumpfen. Kündigungen sind unvermeidbar.

Wärmster Oktober in Österreich seit Messbeginn

Wien - Die Meteorologen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) haben den wärmsten Oktober in Österreich in der Messgeschichte verzeichnet. Der vorläufigen Bilanz zufolge waren die Temperaturen im Tiefland gleichauf mit jenen des Jahres 1795, auf den Bergen war es überhaupt der wärmste Oktober. Der Niederschlag lag um 33 Prozent unter dem vieljährigen Mittel, die Sonnenscheindauer um 18 Prozent darüber.

Wiener Börse schließt knapp im Plus, Warten auf US-Zinsentscheid

Wien - Die Wiener Börse hat am Montag gut behauptet geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem kleinen Plus von 0,15 Prozent bei 2.936,87 Punkten. Auch andere Börsen zeigten zum Wochenstart kaum Bewegung. Viele Marktteilnehmer dürften derzeit die am Mittwoch anstehende Zinsentscheidung der US-Notenbank abwarten, hieß es. Gut gesucht waren Palfinger und legten 4,5 Prozent zu. Unter Druck kamen nach einer Kurszielsenkung durch die Credit Suisse Verbund und verloren 2,7 Prozent.

