Israel wählt wieder ein neues Parlament

Tel Aviv - Israel entscheidet an diesem Dienstag über ein neues Parlament. Es ist bereits die fünfte Wahl binnen dreieinhalb Jahren. Es treten 40 Listen an, aber nur ein Drittel wird voraussichtlich die 3,25-Prozent-Hürde schaffen. Nach letzten Umfragen könnte es bei der Wahl erneut zu einer Pattsituation zwischen dem Lager des ehemaligen Regierungschefs Benjamin Netanyahu und seinen Gegnern kommen.

Brasilien-Wahl: Bolsonaro taucht ab - Lula besorgt

Brasilia - Nach dem hauchdünnen Sieg des ehemaligen Staatschefs Luiz In�cio Lula da Silva bei der Präsidentenwahl stehen Brasilien ungewisse Zeiten bevor. Auch am Morgen nach der Wahl hüllte sich der unterlegene rechte Amtsinhaber Jair Bolsonaro am Montag in Schweigen, ob er seine Niederlage akzeptiert. "Ich würde mich gerne nur freuen, aber ich bin teilweise besorgt", sagte Lula. "Ich muss wissen, ob der Präsident, den wir besiegt haben, einen friedlichen Übergang erlaubt."

Situative Winterreifenpflicht österreichweit in Kraft

Wien - Mit Dienstag gilt in Österreich wieder die situative Winterreifenpflicht: Bei entsprechenden Verhältnissen wie Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eisfahrbahn darf ein Kfz nur in Betrieb genommen werden, wenn die entsprechenden Pneus angebracht sind. Falls die Fahrbahn durchgehend mit Schnee oder Eis bedeckt ist, dürfen auch Sommerreifen mit Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern verwendet werden.

Parlamentswahl in Dänemark

Kopenhagen - Dänemark wählt am Dienstag ein neues Parlament. Knapp 4,3 Millionen Däninnen und Dänen sind zur Stimmabgabe aufgerufen, unter ihnen mehr als 200.000 Erstwähler. Die Wahllokale sind von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet, mit ersten Prognosen wird unmittelbar nach deren Schließung gerechnet. Ein vorläufiges Endergebnis könnte im Laufe der Wahlnacht feststehen.

FPÖ will zur Abwahl Sobotkas Verfassung ändern

Wien - Die FPÖ will durch eine "Lex Sobotka" die Abwahl des Nationalratspräsidenten ermöglichen. In der morgigen Sondersitzung bringen die Blauen einen Antrag auf eine Verfassungsänderung ein, damit der Nationalrat seinen Präsidenten auch wieder abwählen kann. Das ist derzeit nicht möglich. Außerdem stellt die FPÖ (wie auch die SPÖ) einen Misstrauensantrag gegen die Regierung und beantragt Neuwahlen.

Angreifer wollte Pelosi als Geisel nehmen

Washington - Nach dem Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi sind neue Details zu dem Vorfall bekanntgeworden. Der mutmaßliche Täter habe vorgehabt, die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses als Geisel zu nehmen und ihr "die Kniescheiben zu brechen", sagte er der Polizei laut einem Gerichtsdokument. Er habe die Demokratin in den Rollstuhl zwingen wollen, um anderen Kongress-Abgeordneten zu zeigen, dass ihre "Handlungen Konsequenzen haben".

IAEA begann Untersuchungen zu "schmutziger Bombe" in Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hat eigenen Angaben zufolge am Montag ihre Untersuchungen in der Ukraine bezüglich der russischen Vorwürfe über "schmutzige Bomben" aufgenommen. Inspektoren hätten die "Prüfungsaktivitäten" an zwei Orten in der Ukraine begonnen und würden diese bald abschließen, hieß es in einer Mitteilung. IAEA-Direktor General Rafael Grossi wollte demnach die Ergebnisse er Untersuchungen noch in dieser Woche verkünden.

Armenien und Aserbaidschan in Sotschi: "Keine Gewalt"

Moskau/Stepanakert/Jerewan (Eriwan) - Nach Gesprächen unter Vermittlung des russischen Präsidenten Wladimir Putin haben die beiden seit Jahrzehnten verfeindeten Kaukasus-Staaten Armenien und Aserbaidschan in einer gemeinsamen Erklärung Abstand von Gewalt beim Streit um die Grenzregion Berg-Karabach genommen. Baku und Jerewan einigten sich am Montag in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi darauf, "auf Drohungen und Gewalt bei der Lösung von Konflikten zu verzichten."

