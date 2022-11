Israel wählt wieder ein neues Parlament

Tel Aviv - Israel hat am Dienstag mit der Wahl eines neuen Parlaments (Knesset) begonnen. Rund 6,8 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 120 Abgeordneten der 25. Knesset zu bestimmen. Knapp 12.500 Wahllokale stehen dafür landesweit zur Verfügung. Die meisten davon sind von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit geöffnet. Mit Schließung der Wahllokale werden erste Prognosen veröffentlicht.

Mitschnitt von Kurz-Schmid-Telefonat veröffentlicht

Wien - Der Mitschnitt des Telefonats zwischen Ex-Bundeskanzler und ÖVP-Chef Sebastian Kurz und dem früheren Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid ist nun veröffentlicht worden. Kurz sieht sich durch die Aufnahme entlastet und ließ den rund dreizehnminütigen Mitschnitt an die ermittelnden Behörden übergeben. Bisher war nur ein Protokoll des Gesprächs bekannt, nun publizierte der ehemalige BZÖ-Politiker Stefan Petzner auf Twitter die Audio-Datei.

Polizei räumt nach Massenpanik in Seoul Fehler ein

Seoul - Südkoreas Polizeichef hat nach der Massenpanik mit mehr als 150 Toten während Halloween-Partys in Seoul offenkundige Fehler seiner Behörde eingeräumt. In den Stunden vor der nächtlichen Tragödie am Samstag seien mehrere Notfallrufe eingegangen, die auf potenzielle Gefahren hingedeutet hätten, sagte der Chef der nationalen Polizeibehörde, Yoon Hee Keun, am Dienstag. Doch die Antwort darauf sei jeweils "unzureichend" gewesen.

Parlamentswahl in Dänemark

Kopenhagen - In Dänemark haben Dienstag früh die Parlamentswahlen begonnen. Mehr als vier Millionen Wahlberechtigte haben noch bis 20.00 Uhr die Gelegenheit, ihre Stimme abzugeben. Erste Prognosen dürfte es unmittelbar nach Schließung der Wahllokale geben, ein vorläufiges Endergebnis dann im Laufe der Nacht auf Mittwoch. Wie bei der letzten Wahl 2019 dürften die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen stärkste Kraft werden.

Klitschko: Wasserversorgung in Kiew läuft wieder

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Nach dem russischen Raketenbeschuss auf die Ukraine ist die Wasserversorgung in der Hauptstadt Kiew laut Bürgermeister Vitali Klitschko wieder hergestellt. Experten der kommunalen Dienstleister hätten auch die Stromversorgung wieder instandgesetzt, teilte Klitschko am Dienstag mit. Trotzdem komme es zu Ausfällen, weil das Defizit im Energiesystem nach den "barbarischen Angriffen des Aggressors" vom Montag bedeutend sei. In der Nacht auf Dienstag wurde Mykolajiw beschossen.

Schwere Ausschreitungen in Halloween-Nacht in Linz

Linz/St. Pölten/Klagenfurt - Die Halloween-Nacht ist in Österreich nicht überall friedlich verlaufen. So gab es 23 Verletzte durch Reizgas bei einer Party in St. Pölten. Schwere Ausschreitungen sah aber vor allem die Linzer Innenstadt, wo rund 200 überwiegend Jugendliche massiv randalierten. Laut Polizei haben sie u.a. mit pyrotechnischen Gegenständen auf die Oberleitungen der Straßenbahn geschossen, sodass der Strom abgeschaltet wurde. Neun Personen wurden festgenommen, zwei Polizisten verletzt.

Situative Winterreifenpflicht österreichweit in Kraft

Wien - Mit Dienstag gilt in Österreich wieder die situative Winterreifenpflicht: Bei entsprechenden Verhältnissen wie Schneefahrbahn, Schneematsch oder Eisfahrbahn darf ein Kfz nur in Betrieb genommen werden, wenn die entsprechenden Pneus angebracht sind. Falls die Fahrbahn durchgehend mit Schnee oder Eis bedeckt ist, dürfen auch Sommerreifen mit Schneeketten auf mindestens zwei Antriebsrädern verwendet werden.

EZB wird im Kampf gegen Inflation Zinsen weiter erhöhen

Frankfurt/Riga - Nach der dritten Zinserhöhung in Folge sieht EZB-Präsidentin Christine Lagarde die Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation noch nicht am Ziel. "Wir streben den Zinssatz an, mit dem das mittelfristige Inflationsziel von zwei Prozent erreicht werden kann. Das Ziel ist klar, und wir sind noch nicht am Ziel. Wir werden in Zukunft weitere Zinserhöhungen vornehmen", sagte Lagarde dem lettischen Nachrichtenportal Delfi in einem am Dienstag von der EZB veröffentlichten Interview.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red