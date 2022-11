Fünfte Parlamentswahl binnen vier Jahren in Israel

Tel Aviv - Kehrt Benjamin Netanyahu an die Macht zurück oder bleibt Yair Lapid Regierungschef? In Israel sind am Dienstag zum fünften Mal in weniger als vier Jahren Parlamentswahlen abgehalten worden. Der langjährige frühere Ministerpräsident Netanyahu und seine rechtskonservative Likud-Partei lagen in Umfragen knapp vorne. Sie dürften aber auf die Unterstützung ultrarechter Parteien angewiesen sein, die zuletzt an Popularität zulegten.

Randale in Halloween-Nacht in Österreich

Linz/St. Pölten/Klagenfurt - Die Halloween-Nacht ist in Österreich nicht überall friedlich verlaufen. So gab es 25 Verletzte durch Reizgas bei einer Party im Bezirk Amstetten. Schwere Ausschreitungen sah aber vor allem die Linzer Innenstadt, wo rund 200 überwiegend Jugendliche massiv randalierten. Laut Polizei haben sie u.a. mit pyrotechnischen Gegenständen auf die Oberleitungen der Straßenbahn geschossen, sodass der Strom abgeschaltet wurde. Neun Personen wurden festgenommen, zwei Polizisten verletzt.

Moskau will Angriffe auf Infrastruktur in Ukraine fortsetzen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu hat eine Fortsetzung der Raketenangriffe auf die ukrainische Infrastruktur angekündigt. Damit würden "effektiv" Objekte zerstört und das militärische Potenzial der Ukraine reduziert, sagte er am Dienstag bei einer Militärsitzung in Moskau. Parallel zum Start von Einberufungen auf der Halbinsel Krim ließ Moskau weitere Gebiete der angrenzenden Region Cherson evakuieren. Kiew sieht sich indes durch iranische Raketen bedroht.

Moskau wirft weiter London Nord Stream-Explosionen vor

Moskau/Kiew (Kyjiw)/London - Nach Explosionen an den Pipelines Nord Stream 1 und 2 hat Moskau erneut London eines "Terroranschlags" beschuldigt. Die russischen Geheimdienste hätten Informationen, nach denen "Großbritannien etwas mit dieser Sabotage oder - auf Russisch gesagt - mit diesem Terroranschlag gegen die lebenswichtige Energieinfrastruktur zu tun hat, die keine russische, sondern, das ist wichtig zu berücksichtigen, eine internationale Energieinfrastruktur ist", sagte Dmitri Peskow am Dienstag.

Bolsonaro will Wahlergebnis nicht anfechten

Brasilia - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro wird nach Angaben eines Regierungsmitglieds seine Wahlniederlage nicht anfechten. Bolsonaro werde dies im Laufe des Tages in einer offiziellen Erklärung kundtun, kündigte Kommunikationsminister Fabio Faria gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag an. Kurz vor seiner Rede werde Bolsonaro sich mit Richtern des Obersten Gerichtshofs treffen.

Supreme Court stoppt Herausgabe von Trumps Steuerunterlagen

Washington - Das oberste US-Gericht hat die Herausgabe von Steuerunterlagen des früheren Präsidenten Donald Trump an einen Ausschuss des Repräsentantenhauses vorerst gestoppt. Der Vorsitzende des Gerichts, John Roberts, ordnete am Dienstag auf Trumps Antrag hin an, die Offenlegung der Dokumente durch die Steuerbehörde IRS zunächst aufzuhalten. Trumps Anwälte hatten am Montag einen Eilantrag beim Obersten Gerichtshof der USA eingereicht, um die Herausgabe in letzter Minute zu verhindern.

Bereits 132 Tote durch Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Die Zahl der Todesopfer durch den Tropensturm "Nalgae" auf den Philippinen ist weiter gestiegen. Bis Dienstag wurden dem Katastrophenschutz zufolge 132 Tote verzeichnet, 34 Menschen werden noch vermisst. Die Zahl der Verletzten stieg auf mehr als 100. Der Sturm hatte Ende vergangener Woche zunächst im Süden des Inselstaates Überflutungen und Erdrutsche ausgelöst. In der Provinz Maguindanao wurden mehr als 100 Häuser von den Fluten mitgerissen oder von Erdmassen begraben.

