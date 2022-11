Nationalrat tritt zur ÖVP-Korruptionsaffäre zusammen

Wien - Auf Wunsch von FPÖ und SPÖ tritt der Nationalrat am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen, um über die jüngsten Entwicklungen in der ÖVP-Korruptionsaffäre zu diskutieren. Der frühere Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid hat Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz und andere ranghohe Türkise vor der Staatsanwaltschaft massiv belastet. Die SPÖ stellt einen "Dringlichen Antrag" an den aktuellen ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer. Alle Oppositionsparteien fordern Neuwahlen.

Exit-Polls: Absolute Mehrheit für Netanyahu bei Israel-Wahl

Tel Aviv - Der umstrittene israelische Ex-Premier Benjamin Netanyahu steht vor einem politischen Comeback. Nachwahlbefragungen zufolge hat das Lager um seine Likud-Partei die israelischen Parlamentswahlen am Dienstag gewonnen. Wie der Fernsehsender Kan berichtete, wird der Netanyahu-Block künftig 62 der 120 Mandate in der Knesset haben. Das Lager rund um den amtierenden Ministerpräsidenten Yair Lapid kommt demnach nur auf 54 Mandate.

Selenskyj will EU-Hilfe für Reparaturen an Energiesystem

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf Hilfe der EU bei der Wiederherstellung des durch russische Angriffe schwer angeschlagenen Energienetzes in seinem Land. 40 Prozent des Energiesystems seien zerstört, sagte der Staatschef bei einem Treffen mit der EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Dienstag in Kiew. Zuvor hatte der französische Präsident Emmanuel Macron angekündigt, eine Konferenz zur Unterstützung der Ukraine im Winter ausrichten zu wollen.

Bolsonaro will Wahlergebnis nicht anfechten

Brasilia - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro will nach seiner Niederlage in der Präsidentschaftswahl die Verfassung "respektieren". Das kündigte Bolsonaro am Dienstag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Stichwahl am Sonntag vor Journalisten in der Hauptstadt Bras�lia an, ohne seine Niederlage explizit einzugestehen. Sein Stabschef Ciro Nogueira sagte im Anschluss, der Präsident habe den Amtsübergabe an Wahlsieger Luiz In�cio Lula da Silva "autorisiert".

Sozialdemokraten bei Dänemark-Wahl vorn - Mehrheit verfehlt

Kopenhagen - Bei der dänischen Parlamentswahl haben die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Fredriksen ihre führende Rolle behaupten können, künftig aber mit ihren bisherigen Bündnispartnern keine Mehrheit mehr. Dies zeigt eine Nachwahlbefragung des dänischen Rundfunksenders DR, die nach Wahlschluss am Dienstagabend um 20 Uhr veröffentlicht wurde. Demnach kommt das Mitte-Links-Lager auf 85 der 179 Abgeordneten, das Mitte-Rechts-Lager auf 73 Abgeordnete.

1,95 Mio. Euro aus Opferfonds nach Anschlag in Wien bezahlt

Wien - Am Mittwoch jährt sich zum zweiten Mal der Terroranschlag in Wien, bei dem drei Männer und eine Frau in der Innenstadt ihr Leben verloren haben. 23 weitere Menschen verletzte der Attentäter teilweise schwer, ehe er von der Polizei erschossen wurde. Aus den Mitteln des beim Weißen Ring eingerichteten Terroropferfonds sind bisher rund 1,95 Mio. Euro an Hinterbliebene und Opfer ausbezahlt worden, gab nun das Sozialministerium bekannt.

Supreme Court stoppt Herausgabe von Trumps Steuerunterlagen

Washington - Das oberste US-Gericht hat die Herausgabe von Steuerunterlagen des früheren Präsidenten Donald Trump an einen Ausschuss des Repräsentantenhauses vorerst gestoppt. Der Vorsitzende des Gerichts, John Roberts, ordnete am Dienstag auf Trumps Antrag hin an, die Offenlegung der Dokumente durch die Steuerbehörde IRS zunächst aufzuhalten. Trumps Anwälte hatten am Montag einen Eilantrag beim Obersten Gerichtshof der USA eingereicht, um die Herausgabe in letzter Minute zu verhindern.

Bereits 132 Tote durch Tropensturm auf den Philippinen

Manila - Die Zahl der Todesopfer durch den Tropensturm "Nalgae" auf den Philippinen ist weiter gestiegen. Bis Dienstag wurden dem Katastrophenschutz zufolge 132 Tote verzeichnet, 34 Menschen werden noch vermisst. Die Zahl der Verletzten stieg auf mehr als 100. Der Sturm hatte Ende vergangener Woche zunächst im Süden des Inselstaates Überflutungen und Erdrutsche ausgelöst. In der Provinz Maguindanao wurden mehr als 100 Häuser von den Fluten mitgerissen oder von Erdmassen begraben.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red