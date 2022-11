Nationalrat tritt zur ÖVP-Korruptionsaffäre zusammen

Wien - Auf Wunsch von FPÖ und SPÖ tritt der Nationalrat am Mittwoch zu einer Sondersitzung zusammen, um über die jüngsten Entwicklungen in der ÖVP-Korruptionsaffäre zu diskutieren. Der frühere Finanz-Generalsekretär Thomas Schmid hat Ex-ÖVP-Chef Sebastian Kurz und andere ranghohe Türkise vor der Staatsanwaltschaft massiv belastet. Die SPÖ stellt einen "Dringlichen Antrag" an den aktuellen ÖVP-Chef und Bundeskanzler Karl Nehammer. Alle Oppositionsparteien fordern Neuwahlen.

Exit-Polls: Absolute Mehrheit für Netanyahu bei Israel-Wahl

Tel Aviv - Der umstrittene israelische Ex-Premier Benjamin Netanyahu steht vor einem politischen Comeback. Nachwahlbefragungen zufolge hat sein Mitte-Rechts-Lager die israelischen Parlamentswahlen am Dienstag gewonnen. Laut dem TV-Sender Kan hat der Netanyahu-Block 62 der 120 Mandate in der Knesset. Das Lager rund um den amtierenden Ministerpräsidenten Yair Lapid kommt nur auf 54 Mandate. Netanyahu sagte am späten Abend, sein Lager stehe "möglicherweise vor einem großen Sieg".

Pelosi-Angreifer plädierte auf nicht schuldig

Washington - Nach dem Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist der mutmaßliche Täter am Dienstag (Ortszeit) erstmals vor Gericht erschienen. Sein Anwalt plädierte während der kurzen Anhörung in San Francisco auf nicht schuldig. Das Gericht entschied, den Mann zunächst zu inhaftieren ohne die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen. Der 42-Jährige sagte der Polizei, er sei auf einer "Selbstmordmission" gewesen und habe geplant, weitere Politiker anzugreifen.

Nordkorea feuerte mehrere Raketen ins Meer ab

Pjöngjang/Tokio/Seoul - Nordkorea hat am Mittwoch erneut Raketen unterschiedlichen Typs von der West- und Ostküste abgefeuert. Manche davon fielen ins Japanische Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan, erklärten die Generalstabschefs Südkoreas. Eines der Geschosse habe die umstrittene Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea überschritten. Als Reaktion feuerte Südkorea drei Luft-Boden-Raketen aus Kampfjets ins offene Meer nördlich der Seegrenzlinie zwischen den beiden Ländern ab.

Knappe Mehrheit für Mitte-Links-Bündnis in Dänemark

Kopenhagen - Das Mitte-Links-Bündnis um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat bei der Dänemark-Wahl eine minimale Mehrheit erhalten. Nach Auszählung aller im Land abgegebenen Stimmen kam das linksgerichtete Lager in der Nacht zum Mittwoch doch noch auf die zur Mehrheit reichenden 90 von 179 Sitze. Die bürgerliche Opposition erreichte 73 Sitze. Die neue "Moderaten"-Partei von Ex-Ministerpräsident Lars L�kke Rasmussen zieht mit 16 Abgeordneten ins Parlament ein.

Bolsonaro will Wahlergebnis nicht anfechten

Brasilia - Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro will nach seiner Niederlage in der Präsidentschaftswahl die Verfassung "respektieren". Das kündigte Bolsonaro am Dienstag bei seinem ersten öffentlichen Auftritt nach der Stichwahl am Sonntag vor Journalisten in der Hauptstadt Bras�lia an, ohne seine Niederlage explizit einzugestehen. Sein Stabschef Ciro Nogueira sagte im Anschluss, der Präsident habe den Amtsübergabe an Wahlsieger Luiz In�cio Lula da Silva "autorisiert".

Selenskyj will EU-Hilfe für Reparaturen an Energiesystem

Kiew (Kyjiw)/Moskau/London - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hofft auf Hilfe der EU bei der Wiederherstellung des durch russische Angriffe schwer angeschlagenen Energienetzes in seinem Land. 40 Prozent des Energiesystems seien zerstört, sagte der Staatschef bei einem Treffen mit der EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Dienstag in Kiew. Zuvor hatte der französische Präsident Emmanuel Macron angekündigt, eine Konferenz zur Unterstützung der Ukraine im Winter ausrichten zu wollen.

