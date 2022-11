Nationalrat tagt zur ÖVP-Korruptionsaffäre

Wien - Der Nationalrat ist am heutigen Mittwoch auf Wunsch von FPÖ und SPÖ zu einer Sondersitzung zusammengetreten, Anlass sind die jüngsten Entwicklungen in der ÖVP-Korruptionsaffäre. Die SPÖ zitiert einen Tag vor Thomas Schmids Befragung im U-Ausschuss mittels "Dringlichem Antrag" den aktuellen ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer ins Parlament. "ÖVP-Korruption beenden statt aussitzen", lautet der Titel des Antrags, in dem die Roten ein umfassendes Paket gegen Korruption fordern.

Neuerlich Ausschreitungen in Linzer Innenstadt

Linz - Nachdem in der Halloween-Nacht in der Linzer Innenstadt rund 200 Personen randaliert hatten, ist es Dienstagabend neuerlich zu - wenn auch deutlich kleineren - Ausschreitungen gekommen. Laut Polizei warfen Jugendliche am Taubenmarkt Böller auf Passanten. Als die Exekutive eintraf, flüchteten sie. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat angesichts der Ereignisse angekündigt, den Landessicherheitsrat einzuberufen.

China verhängt Lockdown um größte iPhone-Fabrik der Welt

Peking - Nach einem Corona-Ausbruch im größten iPhone-Werk der Welt im zentralchinesischen Zhengzhou haben Behörden das Gebiet rund um die Fabrik abgeriegelt. Menschen dürfen "ihre Wohnungen nicht verlassen - außer um Coronatests zu machen und medizinische Notfallbehandlungen in Anspruch zu nehmen", erklärten Vertreter des Industriegebiets, in dem der taiwanesische iPhone-Hersteller Foxconn ein Werk betreibt, am Mittwoch.

Zwei Drittel der Stimmen nach Israel-Wahl ausgezählt

Tel Aviv - Nach der Parlamentswahl in Israel sind bis Mittwochmorgen knapp zwei Drittel der abgegebenen Stimmen ausgezählt worden. Nach israelischen Medienberichten könnten nach gegenwärtigem Stand, nach Auszählung von gut 62 Prozent der Stimmen, kleinere Parteien aus dem Lager des liberalen Regierungschefs Yair Lapid an der 3,25-Prozent-Hürde scheitern.

Knappe Mehrheit für Mitte-Links-Bündnis in Dänemark

Kopenhagen - Das Mitte-Links-Bündnis um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat bei der Dänemark-Wahl eine minimale Mehrheit erhalten. Nach Auszählung aller im Land abgegebenen Stimmen kam das linksgerichtete Lager in der Nacht zum Mittwoch auf 90 von 179 Sitze - das reicht genau. Frederiksen kündigte nach Bekanntgabe des Ergebnisses noch für Mittwoch den formellen Rücktritt ihrer Regierung sowie Koalitionsverhandlungen für eine breite Koalition an.

Nordkorea feuerte mehr als zehn Raketen ins Meer ab

Pjöngjang/Tokio/Seoul - Nordkorea hat am Mittwoch mehr als zehn Raketen unterschiedlichen Typs von der West- und Ostküste abgefeuert. Manche davon fielen ins Japanische Meer zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan, erklärten die Generalstabschefs Südkoreas. Eines der Geschosse habe die umstrittene Seegrenze zwischen Nord- und Südkorea überschritten. Als Reaktion feuerte Südkorea drei Luft-Boden-Raketen aus Kampfjets ins offene Meer nördlich der Seegrenzlinie zwischen den beiden Ländern ab.

Pelosi-Angreifer plädierte auf nicht schuldig

Washington - Nach dem Angriff auf den Ehemann der US-Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi ist der mutmaßliche Täter am Dienstag (Ortszeit) erstmals vor Gericht erschienen. Sein Anwalt plädierte während der kurzen Anhörung in San Francisco auf nicht schuldig. Das Gericht entschied, den Mann zunächst zu inhaftieren ohne die Möglichkeit, auf Kaution freizukommen. Der 42-Jährige sagte der Polizei, er sei auf einer "Selbstmordmission" gewesen und habe geplant, weitere Politiker anzugreifen.

Metaller-KV - Vor der 4. Gesprächsrunde tagen Betriebsräte

Wien - In der Metallindustrie findet heute eine Betriebsrätekonferenz in St. Pölten statt. Arbeitnehmervertreter aus ganz Österreich sind angekündigt, es werden bis zu 2.000 erwartet. Zu Mittag werden die Gewerkschaften PRO-GE und GPA die Öffentlichkeit noch einmal über ihre Lohn- und Gehaltsforderungen für den Kollektivvertrag (KV) 2023 informieren. Am Tisch liegt die Forderung nach 10,6 Prozent mehr am Konto.

