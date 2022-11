Benjamin Netanyahu klarer Sieger bei Israel-Wahl

Tel Aviv/Ramallah - Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen zeichnet sich in Israel ein klarer Wahlsieg des rechtskonservativen Oppositionsführers Benjamin Netanyahu ab. Sein rechts-religiöses Lager sicherte sich nach israelischen Medienberichten vom Mittwoch eine Mehrheit von 65 der 120 Sitze im Parlament (Knesset). Die Likud-Partei des 73-Jährigen, gegen den ein Korruptionsverfahren läuft, wurde den Angaben zufolge stärkste Kraft mit 31 Parlamentssitzen.

Nationalrat tagt zur ÖVP-Korruptionsaffäre

Wien - Der Nationalrat ist am heutigen Mittwoch auf Wunsch von FPÖ und SPÖ zu einer Sondersitzung zusammengetreten, Anlass sind die jüngsten Entwicklungen in der ÖVP-Korruptionsaffäre. Die SPÖ zitiert einen Tag vor Thomas Schmids Befragung im U-Ausschuss mittels "Dringlichem Antrag" den aktuellen ÖVP-Chef und Kanzler Karl Nehammer ins Parlament. "ÖVP-Korruption beenden statt aussitzen", lautet der Titel des Antrags, in dem die Roten ein umfassendes Paket gegen Korruption fordern.

Tanken im Oktober deutlich teurer

Wien - Der Oktober war ein teurer Monat für Frächter und Autofahrer. Im Monatsschnitt kostete der Liter Super 1,758 Euro und damit um 6,4 Cent mehr als im Vormonat. Die Preissteigerung für den Liter Diesel fiel mit 10,2 Cent deutlich höher aus. "Mit dem damit erreichten Monats-Schnitt von 2,034 Euro wird der Oktober zum neuen teuersten Diesel-Tankmonat. Schon seit Anfang September übersteigt der Dieselpreis jenen von Super um mehr als 20 Cent", rechnete heute der ÖAMTC vor.

Nordkoreanische Rakete kommt Südkorea nahe

Pjöngjang/Tokio/Seoul - Erstmals ist unweit südkoreanischer Hoheitsgewässer nach Angaben aus Seoul eine nordkoreanische Rakete im Meer eingeschlagen. Das Geschoss überquerte die faktische Seegrenze zwischen den beiden Nachbarn und ging 57 Kilometer vor der Stadt Sokcho nieder, wie das südkoreanische Militär mitteilte. Insgesamt habe Nordkorea mindestens 17 Raketen am Mittwoch abgefeuert, so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Außerdem seien mehr als 100 Artilleriesalven abgegeben worden.

Neuerlich Ausschreitungen in Linzer Innenstadt

Linz - Nachdem in der Halloween-Nacht in der Linzer Innenstadt rund 200 Personen randaliert hatten, ist es Dienstagabend neuerlich zu - wenn auch deutlich kleineren - Ausschreitungen gekommen. Laut Polizei warfen Jugendliche am Taubenmarkt Böller auf Passanten. Als die Exekutive eintraf, flüchteten sie. Die Ereignisse der vergangenen zwei Nächte riefen indes die Politik auf den Plan. Zwei Sicherheitsgipfel sind geplant.

China verhängt Lockdown um größte iPhone-Fabrik der Welt

Peking - Nach einem Corona-Ausbruch im größten iPhone-Werk der Welt im zentralchinesischen Zhengzhou haben Behörden das Gebiet rund um die Fabrik abgeriegelt. Menschen dürfen "ihre Wohnungen nicht verlassen - außer um Coronatests zu machen und medizinische Notfallbehandlungen in Anspruch zu nehmen", erklärten Vertreter des Industriegebiets, in dem der taiwanesische iPhone-Hersteller Foxconn ein Werk betreibt, am Mittwoch.

Strombad Kritzendorf bei Brand beschädigt

Klosterneuburg - Im Strombad Kritzendorf in Klosterneuburg (Bezirk Tulln) ist in der Nacht auf Mittwoch ein Brand ausgebrochen. Nach zwei Stunden konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, die Bekämpfung der letzten Glutnester dauerte bis in die frühen Morgenstunden, berichtete FF-Sprecher Franz Resperger. Zwei Feuerwehrmänner wurden bei den Löscharbeiten leicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Schaden soll mehrere hunderttausend Euro betragen.

Metaller-KV - Vor der 4. Gesprächsrunde tagen Betriebsräte

Wien - In der Metallindustrie findet heute eine Betriebsrätekonferenz in St. Pölten statt. Arbeitnehmervertreter aus ganz Österreich sind angekündigt, es werden bis zu 2.000 erwartet. Zu Mittag werden die Gewerkschaften PRO-GE und GPA die Öffentlichkeit noch einmal über ihre Lohn- und Gehaltsforderungen für den Kollektivvertrag (KV) 2023 informieren. Am Tisch liegt die Forderung nach 10,6 Prozent mehr am Konto.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red