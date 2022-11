Nehammer verurteilt im Nationalrat Korruption

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwoch im Nationalrat Korruptionsvorwürfe gegen sich, die ÖVP und die Bundesregierung zurückgewiesen. "So bin ich nicht und so sind wir nicht", sagte er in der von SPÖ und FPÖ verlangten Sondersitzung, in der auch Misstrauens- und Neuwahlanträge zur Abstimmung standen. Klären könnten die Vorwürfe allerdings nur unabhängige Gerichte, betonte der Kanzler und rief die Opposition zu "redlicher Politik" angesichts aktueller Krisen auf.

Benjamin Netanyahu klarer Sieger bei Israel-Wahl

Tel Aviv/Ramallah - Nach Auszählung von 97 Prozent der Stimmen zeichnet sich in Israel ein klarer Wahlsieg des rechtskonservativen Oppositionsführers Benjamin Netanyahu ab. Sein rechts-religiöses Lager sicherte sich nach israelischen Medienberichten vom Mittwoch eine Mehrheit von 65 der 120 Sitze im Parlament (Knesset). Die Likud-Partei des 73-Jährigen, gegen den ein Korruptionsverfahren läuft, wurde den Angaben zufolge stärkste Kraft mit 31 Parlamentssitzen.

Russland steigt wieder in Getreideabkommen mit Ukraine ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland steigt wieder in das am Samstag ausgesetzte Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ein. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch in Moskau mit. Dank der Vermittlung der Türkei habe die Ukraine zugesichert, den Seekorridor nicht für Kampfhandlungen gegen Russland zu nutzen.

Heimischer Arbeitsmarkt behauptet sich trotz Krisen gut

Wien - Die Situation am heimischen Arbeitsmarkt ist trotz wirtschaftlich schwieriger Lage nach wie vor sehr gut. Ende Oktober waren in Österreich 319.232 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, um rund 22.000 weniger als vor einem Jahr und um rund 35.000 Personen weniger als im Oktober 2019, sprich vor der Pandemie. Die Arbeitslosenquote betrug Ende Oktober 6 Prozent, das ist der niedrigste Oktoberwert seit 14 Jahren.

Justizministerium wendet sich vor Schmid-Befragung an VfGH

Wien - Das Justizministerium hat sich am Mittwoch an den Verfassungsgerichtshof gewandt, um die für den morgigen Donnerstag vorgesehene Befragung des früheren Finanz-Generalsekretärs Thomas Schmid im ÖVP-U-Ausschuss zu ermöglichen, ohne die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zu gefährden. Ministerin Alma Zadic bezeichnete es als ihre Pflicht, die strafrechtlichen Ermittlungen zu schützen und gleichzeitig die parlamentarische Aufklärung sicherzustellen.

Knappe Mehrheit für Mitte-Links-Bündnis in Dänemark

Kopenhagen - Das Mitte-Links-Bündnis um die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat bei der Dänemark-Wahl eine minimale Mehrheit erhalten. Nach Auszählung aller im Land abgegebenen Stimmen kam das linksgerichtete Lager in der Nacht zum Mittwoch auf 90 von 179 Sitze - das reicht genau. Frederiksen reichte anschließend den Rücktritt ihrer Regierung bei Königin Margrethe II. ein. Mit dem Rücktritt machte sie den Weg zu Sondierungen frei.

Nordkoreanische Rakete kommt Südkorea nahe

Pjöngjang/Tokio/Seoul - Erstmals ist unweit südkoreanischer Hoheitsgewässer nach Angaben aus Seoul eine nordkoreanische Rakete im Meer eingeschlagen. Das Geschoss überquerte die faktische Seegrenze zwischen den beiden Nachbarn und ging 57 Kilometer vor Sokcho an der Ostküste nieder, wie das südkoreanische Militär mitteilte. Insgesamt habe Nordkorea am Mittwoch mindestens 23 Raketen abgefeuert, so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Außerdem seien mehr als 100 Artilleriesalven abgegeben worden.

Neuerlich Ausschreitungen in Linzer Innenstadt

Linz - Nachdem in der Halloween-Nacht in Linz rund 200 Personen randaliert hatten, ist es Dienstagabend neuerlich zu - wenn auch deutlich kleineren - Ausschreitungen gekommen. Diese Ereignisse riefen auch die Politik auf den Plan. Zwei Sicherheitsgipfel sind geplant, mehrere Taskforces wurden gefordert. Die Liste der politischen Forderungen ist lang. Der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) will mehr Polizei, LHStv. Manfred Haimbuchner (FPÖ) würde gleich das Asylrecht aussetzen.

