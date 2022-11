Nehammer verurteilt im Nationalrat Korruption

Wien - Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Mittwoch im Nationalrat Korruptionsvorwürfe gegen sich, die ÖVP und die Regierung zurückgewiesen. "So bin ich nicht und so sind wir nicht", sagte er in der von SPÖ und FPÖ verlangten Sondersitzung, in der ein Misstrauensantrag gegen die Regierung erwartungsgemäß abgelehnt wurde. Klären könnten die Vorwürfe allerdings nur unabhängige Gerichte, betonte der Kanzler und rief die Opposition zu "redlicher Politik" angesichts aktueller Krisen auf.

Benjamin Netanyahu klarer Sieger bei Israel-Wahl

Tel Aviv/Ramallah - Nach Auszählung von rund 86 Prozent der Stimmen zeichnet sich in Israel ein klarer Wahlsieg des rechtskonservativen Oppositionsführers Benjamin Netanyahu ab. Sein rechts-religiöses Lager sicherte sich nach israelischen Medienberichten vom Mittwoch eine Mehrheit von 65 der 120 Sitze im Parlament (Knesset). Die Likud-Partei des 73-Jährigen, gegen den ein Korruptionsverfahren läuft, wurde den Angaben zufolge stärkste Kraft mit 31 Parlamentssitzen.

Russland steigt wieder in Getreideabkommen mit Ukraine ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland steigt wieder in das am Samstag ausgesetzte Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ein. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch in Moskau mit. Dank der Vermittlung der Türkei habe die Ukraine zugesichert, den Seekorridor nicht für Kampfhandlungen gegen Russland zu nutzen.

Heimischer Arbeitsmarkt behauptet sich trotz Krisen gut

Wien - Die Situation am heimischen Arbeitsmarkt ist trotz wirtschaftlich schwieriger Lage nach wie vor sehr gut. Ende Oktober waren in Österreich 319.232 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, um rund 22.000 weniger als vor einem Jahr und um rund 35.000 Personen weniger als im Oktober 2019, sprich vor der Pandemie. Die Arbeitslosenquote betrug Ende Oktober 6 Prozent, das ist der niedrigste Oktoberwert seit 14 Jahren.

Erste Ergebnisse zu Pipeline-Leck vorgelegt

Stockholm/Moskau - Einen Monat nach den Beschädigungen an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 1 haben Experten erste Untersuchungsergebnisse vorgelegt. In einem Abschnitt in schwedischem Gewässer seien drei bis fünf Meter tiefe Krater auf dem Meeresboden entdeckt worden, zwischen denen die Pipeline zerstört sei, teilte die Nord Stream AG am Mittwoch mit. Die Krater seien etwa 248 Meter voneinander entfernt. Trümmerteile der Leitung seien in einem Umkreis von mindestens 250 Meter verteilt.

Ministerrat beschloss Ende von Gas- und Ölheizungen

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch im Ministerrat das klimapolitisch wichtige Erneuerbaren-Wärme-Gesetz (EWG) beschlossen. Dieses sieht den Ausstieg aus Gasheizungen bis 2040 und aus Ölheizungen bis 2035 vor. Die große Hürde für dieses mächtige Gesetz kommt aber erst im Parlament, es braucht nämlich eine Zwei-Drittel-Mehrheit. Die Grünen hoffen auf die Stimmen der SPÖ. Die Wiener SPÖ braucht nämlich das Gesetz, denn in der Hauptstadt befinden sich die meisten Gasheizungen.

Mehr als 20 Schafe in einer Nacht in Kärnten gerissen

Dellach/Gailtal - Vermutlich ein Wolf hat in der Nacht auf Mittwoch im Gemeindegebiet von Dellach im Gailtal (Bezirk Hermagor) mehr als 20 Schafe gerissen. Ein Bauer hatte um 6.00 Uhr die Polizei verständigt. Die Landwirtschaftskammer Kärnten sprach in einer Aussendung von 22 Schafen, die sofort tot waren, weiteren fünf, die notgeschlachtet werden mussten, und bei drei Schafen war vorerst nicht klar, ob sie überleben würden.

Metaller-KV - PRO-GE/GPA: Warnstreiks bei Nicht-Einigung

Wien - In der Metallindustrie hat heute eine bundesweite Betriebsrätekonferenz der Gewerkschaften PRO-GE und GPA in St. Pölten stattgefunden. Dabei wurden dreistündige Warnstreiks ab Montag, dem 7. November, beschlossen, sollte es morgen, Donnerstag, bei der vierten Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag (KV) 2023 keine Einigung mit den Arbeitgebern der Metalltechnischen Industrie (FMTI) geben.

