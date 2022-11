Spannung vor Schmid-Auftritt im U-Ausschuss

Wien - Mit Spannung wird am Donnerstag der Auftritt von Thomas Schmid im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss erwartet. Kommt mit dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef doch eine zentrale Figur diverser Affären, ausgelöst durch dessen von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sichergestellten Chats. Im Zentrum der Befragung werden freilich Schmids Aussagen bei der WKStA stehen, durch die er etliche prominente ÖVP-Politiker belastet hat.

Russland steigt wieder in Getreideabkommen mit Ukraine ein

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland steigt wieder in das am Samstag ausgesetzte Abkommen zum Export von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer ein. Das teilte das russische Verteidigungsministerium am Mittwoch in Moskau mit. Dank der Vermittlung der Türkei habe die Ukraine zugesichert, den Seekorridor nicht für Kampfhandlungen gegen Russland zu nutzen.

Papst Franziskus reist nach Bahrain

Rom/Vatikanstadt - Papst Franziskus reist an diesem Donnerstag in das Golf-Königreich Bahrain. Der 85-Jährige will am Vormittag von Rom aus abfliegen und wird am Nachmittag (Ortszeit) in dem Land auf der arabischen Halbinsel erwartet. Es ist der erste Besuch eines Papstes in Bahrain. Anlass ist ein interreligiöses Forum. Im Mittelpunkt der Reise stehen Treffen mit Vertretern des Islams und der Abschluss des Forums, bei dem das Oberhaupt der katholischen Kirche am Freitag reden will.

Haft nach Attacke auf "Das Mädchen mit dem Perlenohrring"

Den Haag/Berlin/Wien - Nach einer Klebstoff-Attacke auf das weltberühmte Vermeer-Gemälde "Das Mädchen mit dem Perlenohrring" sind drei Klima-Aktivisten in den Niederlanden zu zwei Monaten Haft verurteilt worden. Das Gericht in Den Haag sprach bei der Urteilsverkündung am Mittwoch von einer "schockierenden" Tat, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete. Zwar sei das kostbare Gemälde unversehrt, doch seien der Rahmen und die Rückseite des Bildes beschädigt worden.

Pädagoge soll Kind in Wiener Kindergarten missbraucht haben

Wien - Pädagogen aus zwei Wiener Kindergärten werden unabhängig voneinander in zwei am Mittwoch bekanntgewordenen Fällen von Kindesmissbrauch beschuldigt. In einem soll ein Kind innerhalb eines Kindergartens missbraucht worden sein, berichtete der stellvertretende Abteilungsleiter der MA 10, Kurt Burger, gegenüber einzelnen Online-Medien und in ORF-"Wien heute". Der zweite Übergriff eines Pädagogen soll demnach "im privaten Umfeld", nicht in einem Kindergarten verübt worden sein.

Parteien im Tigray-Konflikt vereinbaren Waffenruhe

Pretoria/Mekelle (Tigray)/Addis Abeba - Nach zwei Jahren blutigem Krieg gibt es vorsichtige Hoffnung: Die äthiopische Regierung und die Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) haben einen sofortigen Waffenstillstand vereinbart. Vor laufenden Kameras unterzeichneten die Konfliktparteien am Mittwoch ein entsprechendes Abkommen.

Fed hebt US-Leitzins auf 3,75 bis 4,0 Prozent an

Washington - Die US-Notenbank Fed erhöht im Kampf gegen die hohen Verbraucherpreise ihren Leitzins zum vierten Mal in Folge um 0,75 Punkte. Damit liegt er nun in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent, teilte die Federal Reserve am Mittwoch mit. Es ist die sechste Zinserhöhung in diesem Jahr. Damit dreht die Fed weiter an der Zinsschraube und setzt ihren Kampf gegen die Inflation fort, deutete aber kleinere Zinsschritte in der Zukunft an.

Hurrikan "Lisa" nähert sich Belize und Mexiko

Belmopan - Kurz vor der Ankunft von Hurrikan "Lisa" haben die Behörden im mittelamerikanischen Land Belize Notunterkünfte eingerichtet und Flughäfen geschlossen. Landesweit seien die Menschen aufgerufen, sich auf starken Regen, heftigen Wind und Überschwemmungen vorzubereiten, teilte die Katastrophenschutzbehörde Nemo am Mittwoch mit. Es sei ratsam, Wasservorräte anzulegen und die Häuser und Wohnungen zu sichern. Der Wirbelsturm dürfte in der Nähe von Belize City auf Land treffen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red