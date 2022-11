AKW Saporischschja nach Beschuss vom Stromnetz getrennt

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Das AKW Saporischschja im Süden der Ukraine ist nach russischem Beschuss vom Stromnetz getrennt. Die verbliebenen Hochspannungsleitungen seien getroffen und beschädigt worden, teilt der ukrainische Betreiber Energoatom mit. Das AKW werde nur noch über Dieselgeneratoren versorgt. Berichte über schwere Explosionen gibt es aus der russisch besetzten Stadt Melitopol. Angriffe gab es zudem im Donbass sowie in der Zentralukraine.

Nordkoreanische Interkontinentalrakete offenbar abgestützt

Tokio/Seoul - Nordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs am Donnerstag erneut zumindest drei Raketen abgefeuert. Bei einer davon dürfte es sich um eine atomwaffenfähige Langstreckenrakete gehandelt haben, die eine Reichweite von tausenden Kilometern aufweist. Sie sei aber vermutlich mitten im Flug abgestürzt, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf Regierungsvertreter in Seoul. Details wurden nicht genannt.

US-Präsident Biden warnt vor Bedrohung der Demokratie

Washington - Sechs Tage vor den US-Kongresswahlen hat US-Präsident Joe Biden vor einer Bedrohung der Demokratie in Amerika gewarnt. Er rief die Wählerinnen und Wähler dazu auf, am 8. November ihre Stimme abzugeben und dabei Wahlleugnern und politisch motivierter Gewalt eine Absage zu erteilen. "In einem normalen Jahr sind wir nicht mit der Frage konfrontiert, ob die von uns abgegebene Stimme die Demokratie bewahrt oder sie gefährdet", sagte Biden. "Aber dieses Jahr sind wir es."

Hurrikan "Lisa" erreichte Belize

Belmopan - Hurrikan "Lisa" ist im mittelamerikanischen Land Belize auf Land getroffen. Der tropische Wirbelsturm erreichte die Küste am Mittwoch (Ortszeit) in der Nähe von Belize City mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 140 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum NHC mitteilte. In großen Teilen der größten Stadt des Landes fiel der Strom aus. Berichte über Tote lagen nicht vor.

Metaller-KV - Sozialpartner vor vierter Runde weiter uneins

Wien - Am Donnerstagvormittag geht das Feilschen um den Kollektivvertrag (KV) 2023 für die rund 130.000 Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie in die vierte Runde. Noch immer liegen die Vorstellungen weit auseinander: Die Arbeitgeber bieten 4,1 Prozent plus eine Erfolgsbeteiligung, das soll zusammen bis zu 6,3 Prozent mehr am Lohn- und Gehaltskonto bringen. Die Arbeitnehmer verlangen 10,6 Prozent mehr und drohen mit Warnstreiks ab dem 7. November.

Heuer starben bereits 55 Motorradfahrer in Österreich

Wien - Das Wetter im heurigen Jahr war geprägt von Schönwetterperioden, zuletzt gab es den wärmster Oktober in Österreich seit Messbeginn. Entsprechend hoch war auch das Verkehrsaufkommen, auch im Bereich des motorisierten Zweiradverkehrs. Das zeigt sich an der Unfallstatistik. 55 Menschen kamen im Zeitraum von 1. Jänner bis 30. Oktober 2022 mit dem Motorrad auf Österreichs Straßen ums Leben, berichtete der ÖAMTC unter Berufung auf die Statistik Austria.

Deutlich weniger antisemitische Vorfälle gemeldet

Wien - Vom 1. Jänner 2022 bis 30. Juni 2022 wurden der Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) insgesamt 381 antisemitische Vorfälle gemeldet. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres (562) ist das ein Rückgang um 32 Prozent. Dieser Rückgang sei vor allem auf die Abnahme antisemitischer Vorfälle mit Coronabezug zurückzuführen, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Von einer höheren Dunkelziffer ist auszugehen.

