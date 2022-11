Verkehrsbüro Group erlitt Cyber-Attacke

Kitzbühel/Wien - Auf die Verkehrsbüro-Gruppe, zu der unter anderem die Austria Trend Hotels, Hofer Reisen, die Ruefa-Reisebüros sowie die in Kitzbühel ansässige Eurotours gehören, ist am vergangenen Freitag ein Cyberangriff verübt worden. Fast eine Woche später waren die IT-Services des Konzerns noch immer beeinträchtigt. So waren etwa Online-Buchungen am Donnerstag teilweise nicht möglich, bestätigte eine Konzernsprecherin gegenüber der APA einen Bericht der "Tiroler Tageszeitung".

Nordkorea setzt Tests mit atomwaffenfähigen Raketen fort

Tokio/Seoul - Bei neuen Raketentests hat Nordkorea nach Angaben Südkoreas und Japans auch eine mutmaßliche atomwaffenfähige Rakete mit Tausenden Kilometern Reichweite abgefeuert. Nordkorea habe Donnerstagfrüh (Ortszeit) drei ballistische Raketen in Richtung offenes Meer abgeschossen, von denen die erste offenbar eine Interkontinentalrakete (ICBM) gewesen sei, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Die ICBM könnte bei dem Test abgestürzt sein.

AMS-Chef: Ukrainer besser in Arbeitsmarkt integrieren

Wien/Kiew (Kyjiw) - Unter den aus der Ukraine vertriebenen Menschen sind viele, die für den heimischen Arbeitsmarkt interessant wären. Nach Abzug von zu alten, zu jungen und kranken Menschen gibt es ein Potenzial von 45.000 Leuten, schätzte AMS-Chef Johannes Kopf in der "ZiB2" am Mittwochabend. Das Potenzial wird nur wenig genutzt. Kopf schlägt vor, die Ukrainer aus der Grundversorgung in die Sozialhilfe zu bringen: Dann müssten sie mit dem AMS kooperieren.

Scholz bricht zu Kurzbesuch nach China auf

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz bricht am Donnerstag zu einem nur elfstündigen Antrittsbesuch nach Peking auf. Dort wird er am Freitag Präsident Xi Jinping treffen - als erster westlicher Regierungschef seit dessen Wiederwahl zum Parteichef. Die chinesische Regierung hob vor dem Besuch die Gemeinsamkeiten und Vorteile einer Kooperation zwischen beiden Seiten hervor. "Wir sind Partner, nicht Rivalen", sagte Außenamtssprecher Zhao Lijian.

Caritas fordert nachhaltigere Hilfe gegen Teuerung

Wien - Die aktuelle Teuerung trifft immer größere Teile der Bevölkerung, zeigt eine aktuelle Befragung von SORA im Auftrag der Caritas. Demnach ist in der aktuellen Krise schon jeder Zweite im Alltag, etwa beim Lebensmitteleinkauf, zu Einsparungen gezwungen. "Die Not ist bereits in der Mittelschicht angekommen", so Caritas-Generalsekretärin Anna Parr. Sie hat am Donnerstag bei einer Pressekonferenz zielgerichtete und nachhaltige Hilfen anstelle von Einmalzahlungen gefordert.

Deutlich weniger antisemitische Vorfälle gemeldet

Wien - Vom 1. Jänner 2022 bis 30. Juni 2022 wurden der Antisemitismus-Meldestelle der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) insgesamt 381 antisemitische Vorfälle gemeldet. Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahres (562) ist das ein Rückgang um 32 Prozent. Dieser Rückgang sei vor allem auf die Abnahme antisemitischer Vorfälle mit Coronabezug zurückzuführen, heißt es in einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht. Von einer höheren Dunkelziffer ist auszugehen.

