Schmid schwieg im U-Ausschuss bis zum Schluss

Wien - Mit Spannung ist am Donnerstag der Auftritt von Thomas Schmid im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss erwartet worden. Diese währte jedoch nur kurz, verweigerte doch der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef seine Aussage beharrlich. Schmid berief sich beständig auf sein Aussageverweigerungsrecht und schwieg bis zum Schluss - was nun zu einer Verlängerung des Ausschusses führen dürfte.

Niederösterreich wählt am 29. Jänner 2023 neuen Landtag

St. Pölten/Wien - Die niederösterreichische Landtagswahl findet am 29. Jänner 2023 statt. Der Termin, für den sich alle Fraktionen ausgesprochen hatten, wurde am Donnerstag in einem Pressestatement nach Parteiengesprächen im Palais Niederösterreich in Wien von ÖVP-Klubobmann Klaus Schneeberger offiziell bekanntgegeben. Er erwartet einen dreiwöchigen, "kurzen, prägnanten, hoffentlich fairen Wahlkampf". Der Termin soll in der Sitzung der Landesregierung nächsten Dienstag beschlossen werden.

AMS-Chef: Ukrainer besser in Arbeitsmarkt integrieren

Wien/Kiew (Kyjiw) - Unter den aus der Ukraine vertriebenen Menschen sind viele, die für den heimischen Arbeitsmarkt interessant wären. Nach Abzug von zu alten, zu jungen und kranken Menschen gibt es ein Potenzial von 45.000 Leuten, schätzte AMS-Chef Johannes Kopf in der "ZiB2" am Mittwochabend. Das Potenzial wird nur wenig genutzt. Kopf schlägt vor, die Ukrainer aus der Grundversorgung in die Sozialhilfe zu bringen: Dann müssten sie mit dem AMS kooperieren.

Sieben ukrainische Frachter verlassen Schwarzmeer-Häfen

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Sieben Frachter mit Agrarprodukten haben am Donnerstag ukrainische Häfen am Schwarzen Meer verlassen. Sie hätten insgesamt 290.000 Tonnen an Lebensmitteln geladen, teilt das Infrastrukturministerium in Kiew mit. Ihr Ziel seien Länder in Europa und Asien. Am Mittwoch hatte Russland mitgeteilt, sich doch wieder an dem Getreideexportabkommen mit der Ukraine zu beteiligen. Nach Drohnenangriffen auf seine Schwarzmeerflotte am Samstag hatte Russland seine Teilnahme ausgesetzt.

Causa Heller: Experte beklagt Schaden für den Kunstmarkt

Wien - Auch am Tag, nachdem der "Falter" publik gemacht hat, dass Universalkünstler Andr� Heller einen Rahmen von Jean-Michel Basquiat gefälscht hat, geht die Diskussion über die Causa weiter. "Es wäre ein Scherz gewesen, wenn Heller es bis zur Bezahlung hätte kommen lassen und sich dann als Urheber zu erkennen gegeben hätte", kommentiert der Kunstexperte und Auktionator Otto Hans Ressler gegenüber der APA. Nachdem aber Geld geflossen sei, sehe er persönlich die Sache jedoch anders.

Missbrauchsermittlungen um Wiener Kindergärtner schwierig

Wien - Die polizeilichen Erhebungen zu neuen Missbrauchsvorwürfen gegen zwei Wiener Kindergartenpädagogen gestalten sich in einem Fall schwierig. Die Eltern des betroffenen Kindes wollen nicht, dass die informierte Opferschutzeinrichtung die Opferdaten der Polizei bekannt gibt, hieß es am Donnerstagnachmittag seitens der Landespolizeidirektion. Im anderen Fall laufen Ermittlungen. Die für die Kindergärten zuständige MA 10 hat beide Verdächtige jedenfalls in den Innendienst versetzt.

Raubprozess gegen mutmaßlichen Mafia-Boss in Wien

Wien - Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen - Spezialkräfte der Justizwache und der Verfassungsschutz waren anwesend, der Trakt vor dem Gerichtssaal wurde weiträumig abgesperrt und mit einem Fotografier- und Filmverbot belegt - hat am Donnerstag am Wiener Landesgericht ein Prozess wegen schweren Raubes stattgefunden. Beim Angeklagten soll es sich um ein führendes Mitglied einer serbisch-montenegrinischen Mafia-Bande handeln, die in Österreich in großem Stil mit Suchtgift handelt.

70 Prozent der Asylberechtigten brauchen Alphabetisierung

Wien - Sieben von zehn Personen, die in Österreich heuer Asyl oder subsidiären Schutz erhalten haben, weisen einen Alphabetisierungsbedarf aus. Sie müssen also erst die lateinische Schrift erlernen. Im Vergleich zum Jahr 2019 entspricht dies einer Steigerung um die Hälfte, berichtet der österreichische Integrationsfonds in einer Aussendung.

Wiener Börse im Verlauf mit Abschlägen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag klar im Minus gezeigt. Der ATX verlor in einer sehr schwachen europäischen Börsenstimmung 0,93 Prozent auf 2.944 Einheiten. Die auf Hochtouren laufende Berichtssaison prägt das Handelsgeschehen und sorgt für deutliche Kursbewegungen bei den entsprechenden Werten. Quartalszahlen vermeldeten AT&S, Mayr-Melnhof, Lenzing, Raiffeisen und der Verbund. Die Raiffeisen-Aktie gewann klar, AT&S sowie Verbund rutschten tiefer.

