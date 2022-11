Europacup-Aus für Sturm Graz nach 0:2 bei Midtjylland

Herning - Das Horror-Szenario hat Sturm Graz in der Europa League eingeholt. Die Grazer verabschiedeten sich nach einer 0:2-Niederlage beim FC Midtjylland aus dem internationalen Geschäft. In einer Gruppe, in der am Ende alle Teams acht Punkte anschrieben, Sturm aber das schlechteste Torverhältnis aufwies, leistete Lazio Rom mit einem 0:1 gegen Feyenoord Rotterdam keine Schützenhilfe. Feyenoord und Midtjylland schafften den Aufstieg, Lazio stieg in die Conference League um.

Schmid schwieg im U-Ausschuss bis zum Schluss

Wien - Der mit viel Spannung erwartete Auftritt von Thomas Schmid im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss ist am Donnerstag anders als erwartet verlaufen. Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef kam zwar, entschlug sich aber unter Hinweis auf das gegen ihn laufende Strafverfahren bei jeder Frage der Aussage. Ihm drohen deshalb Beugestrafen - und der Ausschuss dürfte deshalb verlängert werden. Zudem wurde einstimmig eine neuerliche Ladung Schmids beschlossen.

Deutscher nach tagelanger Vergewaltigung einer Frau in Haft

Walldürn - Ein Mann soll im baden-württembergischen Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) mindestens eine junge Frau mehrere Tage lang mit Hilfe seines Bruder festgehalten und vergewaltigt haben. Der 37-Jährige werde verdächtigt, die 26-Jährige zwischen dem 15. und 19. Oktober gegen ihren Willen festgehalten und sich an ihr vergangen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Mosbach am Donnerstag mit. Dem Opfer sei es schließlich gelungen, eine Bekannte zu alarmieren, welche die Polizei rief.

Kritische Anmerkung Van der Bellens zur Zelt-Unterbringung

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat - via Twitter - die Unterbringung von Asylsuchenden in Zelten kritisch kommentiert. "Menschen, die gezwungen sind, ihr Land aus unterschiedlichen Gründen zu verlassen, müssen in Österreich bis zur Klärung ihres Aufenthaltsstatus menschenwürdig untergebracht und vor allem auch angemessen betreut werden. Wir können das besser als dürftige Zelte aufzustellen", schrieb er am Donnerstag.

Metaller-KV - 4. Verhandlungsrunde läuft seit 6 Stunden

Wien - Seit kurz vor Mittag verhandelt die Metalltechnische Industrie in der 4. Runde ihren Kollektivvertrag (KV) für 2023, dem Vernehmen nach sollen sich die Sozialpartner etwas angenähert haben. Derzeit würden die verschiedenen Modelle durchgerechnet, mit einer langen Verhandlungsnacht wird gerechnet. Arbeitgeber-Obmann Chistian Knill hatte heute einmal mehr Einmalzahlungen ins Spiel gebracht, die Arbeitnehmer zeigen sich davon weiterhin wenig angetan.

Scholz zu Kurzbesuch nach China aufgebrochen

Berlin - Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz ist am Donnerstag zu einem nur elfstündigen Antrittsbesuch nach Peking aufgebrochen. Dort wird er am Freitag Präsident Xi Jinping treffen - als erster westlicher Regierungschef seit dessen Wiederwahl zum Parteichef. Zudem will er Ministerpräsident Li Keqiang treffen. Der Zeitpunkt der Reise ist umstritten. Chinesische Dissidenten und der Weltkongress der Uiguren hatten sogar eine Absage gefordert.

