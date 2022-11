Metaller-KV: Im Schnitt plus 7,4 Prozent bei Ist-Löhnen

Wien - In der Nacht auf Freitag haben sich die Sozialpartner der Metalltechnischen Industrie auf den Kollektivvertrag (KV) 2023 geeinigt. Die 130.000 Mitarbeiter erhalten im Schnitt eine Erhöhung der Ist-Löhne um 7,44 Prozent, wobei sich die Erhöhung aus einem Plus von 5,4 Prozent und einer monatlichen Zahlung von 75 Euro zusammen setzt. Arbeiter erhalten je nach Lohngruppe eine Ist-Erhöhung zwischen 8 und 8,9 Prozent, Angestellte von 7 Prozent.

Schmid schwieg im U-Ausschuss bis zum Schluss

Wien - Der mit viel Spannung erwartete Auftritt von Thomas Schmid im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss ist am Donnerstag anders als erwartet verlaufen. Der ehemalige Generalsekretär im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chef kam zwar, entschlug sich aber unter Hinweis auf das gegen ihn laufende Strafverfahren bei jeder Frage der Aussage. Ihm drohen deshalb Beugestrafen - und der Ausschuss dürfte deshalb verlängert werden. Zudem wurde einstimmig eine neuerliche Ladung Schmids beschlossen.

Twitter will ab Freitag Mitarbeiter via E-Mail entlassen

San Francisco - Die Mitarbeiter von Twitter sollen am Freitag per E-Mail erfahren, ob sie nach der Übernahme durch Elon Musk noch bei dem Online-Dienst arbeiten. Das Schreiben werde mit dem Betreff "Ihre Rolle bei Twitter" versehen sein, kündigte das Unternehmen am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer von mehreren US-Medien veröffentlichten Rundmail an. Medienberichten zufolge könnte mit 3.700 Jobs rund jeder zweite Arbeitsplatz bei dem Kurznachrichtendienst wegfallen.

Haushaltsenergie um 55 Prozent teurer als vor einem Jahr

Wien - Die Preise für Haushaltsenergie sind im September gestiegen und waren um 54,5 Prozent höher als vor einem Jahr, geht aus dem Energiepreisindex der Österreichischen Energieagentur hervor. Auch Preiserhöhungen von großen Versorgern bei Strom, Gas und Fernwärme haben sich dabei ausgewirkt. Mit einer substanziellen Entspannung für Haushaltskunden ist laut Energieagentur kurzfristig nicht zu rechnen, allerdings trete ab Dezember die Strompreisbremse der Regierung in Kraft.

Karner will Randalierer von Linz abschieben

Wien/Linz - Nach den Halloween-Krawallen in Linz will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) "die Härte des Gesetzes voll ausschöpfen". Zur APA meinte er, auch alle Aufenthaltstitel von Drittstaatsangehörigen würden entsprechend geprüft. Bei schweren strafrechtlichen Verstößen soll es zu Außerlandesbringungen kommen. Zudem ist das Bundesamt für Fremdenwesen angewiesen, eine Aberkennung des Asylstatus von Tätern zu prüfen. Mittelfristig will Karner nach Syrien und Afghanistan abschieben.

Asylwerber nach Behördenstreit im Turnsaal statt im Zelt

Wien/Absam - Der Streit um die Flüchtlingsunterbringung in der Tiroler Gemeinde Absam geht weiter. Das Innenministerium kommt zwar dem Bescheid der Baubehörde, also des Bürgermeisters, nach und baut die auf einem Polizeigelände errichteten Zelte fürs erste ab, Flüchtlinge werden allerdings trotzdem nach Absam verlegt. Sie sollen nun im Turnsaal des Gebäudes untergebracht werden.

Deutscher nach tagelanger Vergewaltigung einer Frau in Haft

Walldürn - Ein Mann soll im baden-württembergischen Walldürn (Neckar-Odenwald-Kreis) mindestens eine junge Frau mehrere Tage lang mit Hilfe seines Bruder festgehalten und vergewaltigt haben. Der 37-Jährige werde verdächtigt, die 26-Jährige zwischen dem 15. und 19. Oktober gegen ihren Willen festgehalten und sich an ihr vergangen zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft Mosbach am Donnerstag mit. Dem Opfer sei es schließlich gelungen, eine Bekannte zu alarmieren, welche die Polizei rief.

