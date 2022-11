Managerteam führt Red Bull weiter

Wien/Fuschl - Die operative Führung von Red Bull nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz ist offenbar geklärt. Laut Aussendung von Red Bull werden die Manager Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) und Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments) die Geschäfte von Red Bull führen. Das habe Mark Mateschitz, der Sohn des Firmengründers, heute der Belegschaft mitgeteilt. Mark Mateschitz habe seine Rolle als Head of Organics niedergelegt.

Metaller-KV: Im Schnitt plus 7,4 Prozent bei Ist-Löhnen

Wien - In der Nacht auf Freitag haben sich die Sozialpartner der Metalltechnischen Industrie auf den Kollektivvertrag (KV) 2023 geeinigt. Die 130.000 Mitarbeiter erhalten im Schnitt eine Erhöhung der Ist-Löhne um 7,44 Prozent, wobei sich die Erhöhung aus einem Plus von 5,4 Prozent und einer monatlichen Zahlung von 75 Euro zusammen setzt. Arbeiter erhalten je nach Lohngruppe eine Ist-Erhöhung zwischen 8 und 8,9 Prozent, Angestellte von 7 Prozent.

Anklage gegen Lokführer nach Zugsunglück in Münchendorf

Münchendorf/Wiener Neustadt - Nach dem Zugsunglück am 9. Mai in Münchendorf (Bezirk Mödling) hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Anklage gegen den Triebwagenführer eingebracht. Dem Mann wird fahrlässige Gemeingefährdung vorgeworfen, bestätigte Sprecher Erich Habitzl auf APA-Anfrage einen "Kurier"-Bericht (Freitag-Ausgabe). Der Zug soll zu schnell unterwegs gewesen sein und entgleiste. Ein Passagier starb, weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Auch Verfahrensrichter Pöschl für U-Ausschuss-Verlängerung

Wien - Auch der Verfahrensrichter im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, Wolfgang Pöschl, spricht sich nun für eine Verlängerung des parlamentarischen Untersuchungsgremiums aus. Mit der Aussage von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sei ein "neues Faktum eingetreten, das erörtert werden sollte", sagte er am Freitag im Ö1-"Morgenjournal".

Nordkorea feuerte zahlreiche Artilleriegeschosse ab

Pjöngjang - Nordkorea hat in der Nacht auf Freitag zahlreiche Artilleriegeschosse abgefeuert. Das südkoreanische Militär teilte mit, es habe am Donnerstag kurz vor Mitternacht die ersten von rund 80 Artilleriegschossen im Seegrenzgebiet zwischen Nordkorea und Südkorea entdeckt. Nordkoreas Verhalten sei ein Verstoß gegen das 2018 geschlossene Abkommen zwischen beiden Ländern. Das südkoreanische Verteidigungsministerium habe eine Warnung an Nordkorea geschickt.

Twitter will ab Freitag Mitarbeiter via E-Mail kündigen

San Francisco - Die Mitarbeiter von Twitter sollen am Freitag per E-Mail erfahren, ob sie nach der Übernahme durch Elon Musk noch bei dem Online-Dienst arbeiten. Das Schreiben werde mit dem Betreff "Ihre Rolle bei Twitter" versehen sein, kündigte das Unternehmen am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer von mehreren US-Medien veröffentlichten Rundmail an. Medienberichten zufolge könnte mit 3.700 Jobs rund jeder zweite Arbeitsplatz bei dem Kurznachrichtendienst wegfallen.

Innenminister Karner will Randalierer von Linz abschieben

Wien/Linz - Nach den Halloween-Krawallen in Linz will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) "die Härte des Gesetzes voll ausschöpfen". Zur APA meinte er, auch alle Aufenthaltstitel von Drittstaatsangehörigen würden entsprechend geprüft. Bei schweren strafrechtlichen Verstößen soll es zu Außerlandesbringungen kommen. Zudem ist das Bundesamt für Fremdenwesen angewiesen, eine Aberkennung des Asylstatus von Tätern zu prüfen. Mittelfristig will Karner nach Syrien und Afghanistan abschieben.

Asylwerber nach Behördenstreit im Turnsaal statt im Zelt

Wien/Absam - Der Streit um die Flüchtlingsunterbringung in der Tiroler Gemeinde Absam geht weiter. Das Innenministerium kommt zwar dem Bescheid der Baubehörde, also des Bürgermeisters, nach und baut die auf einem Polizeigelände errichteten Zelte fürs erste ab, Flüchtlinge werden allerdings trotzdem nach Absam verlegt. Sie sollen nun im Turnsaal des Gebäudes untergebracht werden.

