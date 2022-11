Managerteam führt Red Bull weiter

Wien/Fuschl - Die operative Führung von Red Bull nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz ist offenbar geklärt. Laut Aussendung von Red Bull werden die Manager Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) und Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments) die Geschäfte von Red Bull führen. Das habe Mark Mateschitz, der Sohn des Firmengründers, heute der Belegschaft mitgeteilt. Mark Mateschitz habe seine Rolle als Head of Organics niedergelegt.

Zahl der offenen Stellen auf Rekordniveau gestiegen

Wien - Die Zahl der offenen Stellen in Österreich ist im dritten Quartal auf ein Rekordhoch gestiegen. 218.100 Arbeitsplätze waren demnach unbesetzt, so hoch wie seit Beginn der Erhebung im Jahr 2009 nicht mehr, schreibt die Statistik Austria. Gegenüber dem 3. Quartal des Vorkrisenjahres 2019 entspricht dies einer Steigerung um 70 Prozent. Die meisten offenen Stellen gab es im Dienstleistungssektor, wo 130.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht wurden.

Asylwerber nach Behördenstreit im Turnsaal statt im Zelt

Wien/Absam - Der Streit um die Flüchtlingsunterbringung im Tiroler Absam geht weiter. Das Innenministerium kommt zwar dem Bescheid der Baubehörde, also des Bürgermeisters, nach und baut die auf einem Polizeigelände errichteten Zelte fürs erste ab, Flüchtlinge werden aber trotzdem nach Absam verlegt. Sie sollen nun im Turnsaal des Gebäudes untergebracht werden. Am Freitag sprach Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) per Videokonferenz mit Bürgermeistern über die Flüchtlingsunterbringung.

Innenminister Karner will Randalierer von Linz abschieben

Wien/Linz - Nach den Halloween-Krawallen in Linz will Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) "die Härte des Gesetzes voll ausschöpfen". Zur APA meinte er, auch alle Aufenthaltstitel von Drittstaatsangehörigen würden entsprechend geprüft. Bei schweren strafrechtlichen Verstößen soll es zu Außerlandesbringungen kommen. Zudem ist das Bundesamt für Fremdenwesen angewiesen, eine Aberkennung des Asylstatus von Tätern zu prüfen. Mittelfristig will Karner nach Syrien und Afghanistan abschieben.

Twitter will ab Freitag Mitarbeiter via E-Mail kündigen

San Francisco - Die Mitarbeiter von Twitter sollen am Freitag per E-Mail erfahren, ob sie nach der Übernahme durch Elon Musk noch bei dem Online-Dienst arbeiten. Das Schreiben werde mit dem Betreff "Ihre Rolle bei Twitter" versehen sein, kündigte das Unternehmen am Donnerstagabend (Ortszeit) in einer von mehreren US-Medien veröffentlichten Rundmail an. Medienberichten zufolge könnte mit 3.700 Jobs rund jeder zweite Arbeitsplatz bei dem Kurznachrichtendienst wegfallen.

Anklage gegen Lokführer nach Zugsunglück in Münchendorf

Münchendorf/Wiener Neustadt - Nach dem Zugsunglück am 9. Mai in Münchendorf (Bezirk Mödling) hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt Anklage gegen den Triebwagenführer eingebracht. Dem Mann wird fahrlässige Gemeingefährdung vorgeworfen, bestätigte Sprecher Erich Habitzl auf APA-Anfrage einen "Kurier"-Bericht (Freitag-Ausgabe). Der Zug soll zu schnell unterwegs gewesen sein und entgleiste. Ein Passagier starb, weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Ein Prozesstermin steht noch nicht fest.

Ukrinform: Mykolajiw in der Nacht beschossen

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Mykolajiw - In der Nacht auf Freitag kam es laut der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform zum Beschuss von Mykolajiw und der umliegenden Region. S-300 Geschütze hätten Lagerhäuser, Verwaltungs- und Wohngebäude beschädigt, hieß es am Freitag unter Berufung auf die Regionalverwaltung von Mykolaijiw. Opfer habe es dabei keine gegeben. Die ukrainische Armee hatte zuvor von heftigen russischen Attacken in einigen Regionen berichtet.

Zahl der Ebola-Toten in Uganda steigt

Kampala - Im ostafrikanischen Uganda ist die Zahl der Todesfälle nach einer Ebola-Infektion auf 43 angestiegen. Wie der Sprecher des ugandischen Gesundheitsministeriums, Emmanuel Ainebyoona, am Freitag mitteilte, sind mittlerweile insgesamt 130 Infektionen in sieben Bezirken des Landes bestätigt. Der aktuelle Ausbruch war bekannt geworden, nachdem ein 24-jähriger Mann Ende September gestorben war. Nach dem Tod wurde bei dem Patienten die seltene Sudan-Variante des Virus nachgewiesen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red