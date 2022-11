Metaller-KV: Im Schnitt plus 7,4 Prozent bei Ist-Löhnen

Wien - Die rund 130.000 Mitarbeiter der Metalltechnischen Industrie bekommen rückwirkend mit 1. November eine Ist-Lohnerhöhung von im Schnitt 7,44 Prozent. Untere Einkommensgruppen werden stärker angehoben, bei ihnen beträgt der Lohnzuwachs bis zu 8,9 Prozent. Als Berechnungsbasis gilt: Ein Zuwachs von 5,4 Prozent plus ein monatlicher Fixbetrag von 75 Euro. Die KV-Löhne und -Gehälter sowie die Zulagen legen um 7 Prozent zu. Der Mindestlohn steigt von 2.090 auf 2.236 Euro.

Asylwerber nach Behördenstreit nach Kufstein umgesiedelt

Wien/Absam/Kufstein - Der Streit um die Flüchtlingsunterbringung im Tiroler Absam geht weiter. Das Innenministerium kommt zwar dem Bescheid der Baubehörde, also des Bürgermeisters, nach und baut die Zelte fürs erste ab. Flüchtlinge wurden Donnerstagabend aber trotzdem nach Absam verlegt, wo sie auch in den Zelten nächtigten. Am Freitag sollen sie nach Kufstein gebracht werden. Indes sprach Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) per Videokonferenz mit Bürgermeistern über die Flüchtlingsunterbringung.

Peter Seisenbacher aus Gefängnis entlassen

Wien/Graz - Der wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses zu einer fast fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilte zweifache Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher befindet sich wieder auf freiem Fuß. Der 62-Jährige ist nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Strafe am Freitag bedingt aus der Justizanstalt (JA) Graz-Karlau entlassen worden. Das bestätigte sein Verteidiger Bernhard Lehofer der APA.

Managerteam führt Red Bull weiter

Wien/Fuschl - Die operative Führung von Red Bull nach dem Tod von Firmengründer Dietrich Mateschitz ist offenbar geklärt. Laut Aussendung von Red Bull werden die Manager Franz Watzlawick (CEO Beverage Business), Alexander Kirchmayr (CFO) und Oliver Mintzlaff (CEO Corporate Projects und Investments) die Geschäfte von Red Bull führen. Das habe Mark Mateschitz, der Sohn des Firmengründers, heute der Belegschaft mitgeteilt. Mark Mateschitz habe seine Rolle als Head of Organics niedergelegt.

China hofft auf "baldiges Ende" des Kriegs gegen die Ukraine

Berlin/Peking - China hofft nach den Worten von Regierungschef Li Keqiang zusammen mit Deutschland auf ein "baldiges Ende" des Kriegs in der Ukraine. "Wir können uns keine weitere Eskalation leisten", sagte Li Keqiang nach Gesprächen mit Deutschlands Kanzler Olaf Scholz am Freitag in Peking. Beide Seiten sollten zu Friedensgesprächen bewegt werden. Scholz hält sich zu seinem Antrittsbesuch in China auf.

Auch Verfahrensrichter Pöschl für U-Ausschuss-Verlängerung

Wien - Auch der Verfahrensrichter im ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss, Wolfgang Pöschl, spricht sich nun für eine Verlängerung des parlamentarischen Untersuchungsgremiums aus. Mit der Aussage von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sei ein "neues Faktum eingetreten, das erörtert werden sollte", sagte er am Freitag im Ö1-"Morgenjournal".

Dutzende Touristen in Peru als Geiseln genommen

Lima - Im peruanischen Amazonasgebiet haben Indigene dutzende Touristen als Geiseln genommen, um gegen die Untätigkeit der Regierung nach einem Ölaustritt aus einer Pipeline zu protestieren. "Wir wollen mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit der Regierung wecken", sagte Watson Trujillo, Chef der Gemeinde Cuninico, dem Radiosender RPP am Donnerstag (Ortszeit).

Radfahrerin in Berlin nach Unfall mit Lkw gestorben

Berlin/Wien - Eine bei einem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin lebensgefährlich verletzte Radfahrerin ist gestorben. Das Unglück hatte für großes Aufsehen und Diskussionen gesorgt, denn ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die Frau unter dem Lkw zu befreien, stand nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau. Dieser soll durch eine Aktion der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" ausgelöst worden sein.

