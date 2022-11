Metaller-KV: Im Schnitt plus 7,4 Prozent bei Ist-Löhnen

Wien - Die rund 130.000 Mitarbeiter der Metalltechnischen Industrie bekommen rückwirkend mit 1. November eine Ist-Lohnerhöhung von im Schnitt 7,44 Prozent. Untere Einkommensgruppen werden stärker angehoben, bei ihnen beträgt der Lohnzuwachs bis zu 8,9 Prozent. Als Berechnungsbasis gilt: Ein Zuwachs von 5,4 Prozent plus ein monatlicher Fixbetrag von 75 Euro. Die KV-Löhne und -Gehälter sowie die Zulagen legen um 7 Prozent zu. Der Mindestlohn steigt von 2.090 auf 2.236 Euro.

Asylwerber nach Behördenstreit nach Kufstein umgesiedelt

Wien/Absam/Kufstein - Der Streit um die Flüchtlingsunterbringung im Tiroler Absam geht weiter. Das Innenministerium kommt zwar dem Bescheid der Baubehörde, also des Bürgermeisters, nach und baut die Zelte fürs erste ab. Flüchtlinge wurden Donnerstagabend aber trotzdem nach Absam verlegt, wo sie auch in den Zelten nächtigten. Am Freitag sollen sie nach Kufstein gebracht werden. Indes sprach Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) per Videokonferenz mit Bürgermeistern über die Flüchtlingsunterbringung.

Peter Seisenbacher aus Gefängnis entlassen

Wien/Graz - Der wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Missbrauchs eines Autoritätsverhältnisses zu einer fast fünfjährigen Freiheitsstrafe verurteilte zweifache Judo-Olympiasieger Peter Seisenbacher befindet sich wieder auf freiem Fuß. Der 62-Jährige ist nach Verbüßung von zwei Dritteln seiner Strafe am Freitag bedingt aus der Justizanstalt (JA) Graz-Karlau entlassen worden. Das bestätigte sein Verteidiger Bernhard Lehofer der APA.

G7 wollen Infrastrukturaufbau in der Ukraine koordinieren

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten (G7) wollen US-Regierungskreisen zufolge einen Koordinierungsmechanismus zur Reparatur der kritischen Infrastruktur in der Ukraine in die Wege leiten. Angesichts der massiven russischen Luftangriffe etwa auf die Energie- und Wasserversorgung werde dies ein Schwerpunkt der Arbeit der G7-Gruppe in den kommenden Tagen und Wochen sein, sagt ein Vertreter des US-Außenamtes am Rande des G7-Außenministertreffens in Münster.

Ukrainische Armee berichtet von schweren Kämpfen im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Mykolajiw - Die ukrainische Armee berichtet von schweren Kämpfen mit russischen Truppen im Donbass. Schwerpunkte seien die Städte Bachmut und Awdijiwka, sagte Serhij Tscherewatyj, Sprecher der Armeegruppe im Osten des Landes, im ukrainischen Fernsehen. "Der Feind setzt seine Sturmangriffe fort und schießt mit allen Arten von Rohrartillerie, Mehrfachraketenwerfern, Panzern und Mörsern", sagte der Offizier am Freitag.

Neu-Delhi schließt Schulen wegen Mega-Smog

Neu-Delhi - Die Regierung in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi lässt die Volksschulen angesichts von starker Luftverschmutzung schließen. Die Regelung gelte ab Samstag, teilte Neu-Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal am Freitag mit. Die Regierung würde auch in Betracht ziehen, weitere Maßnahmen gegen den Smog zu verhängen, etwa dass abwechslungsweise grundsätzlich nur Autos mit geraden beziehungsweise ungeraden Nummernschildern fahren dürfen, sagte Kejriwal laut Nachrichtenagentur PTI.

Dutzende Touristen in Peru als Geiseln genommen

Lima - Im peruanischen Amazonasgebiet haben Indigene dutzende Touristen als Geiseln genommen, um gegen die Untätigkeit der Regierung nach einem Ölaustritt aus einer Pipeline zu protestieren. "Wir wollen mit dieser Aktion die Aufmerksamkeit der Regierung wecken", sagte Watson Trujillo, Chef der Gemeinde Cuninico, dem Radiosender RPP am Donnerstag (Ortszeit).

Radfahrerin in Berlin nach Unfall mit Lkw gestorben

Berlin/Wien - Eine bei einem Unfall mit einem Betonmischer in Berlin lebensgefährlich verletzte Radfahrerin ist gestorben. Das Unglück hatte für großes Aufsehen und Diskussionen gesorgt, denn ein Spezialfahrzeug, das helfen sollte, die Frau unter dem Lkw zu befreien, stand nach Angaben der Feuerwehr in einem Stau. Dieser soll durch eine Aktion der Klima-Protestgruppe "Letzte Generation" ausgelöst worden sein.

