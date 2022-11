G7 wollen Infrastrukturaufbau in der Ukraine koordinieren

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Die Außenminister der sieben führenden Industriestaaten (G7) wollen US-Regierungskreisen zufolge einen Koordinierungsmechanismus zur Reparatur der kritischen Infrastruktur in der Ukraine in die Wege leiten. Angesichts der massiven russischen Luftangriffe etwa auf die Energie- und Wasserversorgung werde dies ein Schwerpunkt der Arbeit der G7-Gruppe in den kommenden Tagen und Wochen sein, sagt ein Vertreter des US-Außenamtes am Rande des G7-Außenministertreffens in Münster.

Ukrainische Armee berichtet von schweren Kämpfen im Donbass

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Mykolajiw - Die ukrainische Armee berichtet von schweren Kämpfen mit russischen Truppen im Donbass. Schwerpunkte seien die Städte Bachmut und Awdijiwka, sagte Serhij Tscherewatyj, Sprecher der Armeegruppe im Osten des Landes, im ukrainischen Fernsehen. "Der Feind setzt seine Sturmangriffe fort und schießt mit allen Arten von Rohrartillerie, Mehrfachraketenwerfern, Panzern und Mörsern", sagte der Offizier am Freitag.

Tausende erinnerten im Iran an Besetzung von US-Botschaft

Teheran - Im Iran sind zum Jahrestag der Besetzung der US-Botschaft in Teheran 1979 Tausende Regierungsanhänger auf die Straßen gegangen. Vor dem früheren Gelände der Botschaft in Teheran versammelten sich viele Demonstranten. Iranische Sicherheitskräfte nahmen unterdessen nach Angaben von Aktivisten eine Journalistin fest, die ein Interview mit dem Vater der im Polizeigewahrsam gestorbenen Mahsa Amini veröffentlicht hatte.

Dutzende Touristen in Peru als Geiseln genommen

Lima - Im peruanischen Amazonasgebiet haben Indigene aus Protest gegen die Untätigkeit der Regierung nach einem Ölleck etwa 70 Touristen aus dem In- und Ausland festgesetzt. Unter den betroffenen Passagieren befinden sich Touristen aus den USA, Spanien, Frankreich, Großbritannien, Deutschland und der Schweiz. Sie würden auf einem Schiff auf dem Fluss Mara��n festgehalten, sagte der Gemeindevorsteher der Ortschaft Cuninico, Watson Trujillo Acosta. Es gehe allen gut.

Naturhistorisches Museum erhält bedeutende Vogelsammlung

Wien - Das Naturhistorische Museum (NHM) Wien erhält von einem britischen Institut eine bedeutende Vogelsammlung. Die "Harrison Institute Bird Collection" umfasst insgesamt 19.000 Bälge von 889 Vogelarten aus aller Welt. Die Kollektion soll nun am NHM digitalisiert und beforscht werden. Für NHM-Generaldirektorin Katrin Vohland ist die "Harrison-Collection" eine "wunderbare Ergänzung, die unsere bedeutende Sammlung bereichert - wir werden damit noch relevanter für die Forschung".

Neu-Delhi schließt Schulen wegen Mega-Smog

Neu-Delhi - Die Regierung in der indischen Hauptstadt Neu-Delhi lässt die Volksschulen angesichts von starker Luftverschmutzung schließen. Die Regelung gelte ab Samstag, teilte Neu-Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal am Freitag mit. Die Regierung würde auch in Betracht ziehen, weitere Maßnahmen gegen den Smog zu verhängen, etwa dass abwechslungsweise grundsätzlich nur Autos mit geraden beziehungsweise ungeraden Nummernschildern fahren dürfen, sagte Kejriwal laut Nachrichtenagentur PTI.

