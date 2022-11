G7-Staaten sichern Kiew "unerschütterliche" Unterstützung zu

Kiew (Kyjiw)/Moskau/Berlin - Winterhilfe für die Ukraine und scharfe Kritik an Russland und seinem Verbündeten Iran: Die G7-Staaten haben Kiew angesichts der anhaltenden russischen Angriffe auf die Infrastruktur in der Ukraine ihre "unerschütterliche" Unterstützung zugesichert. Bei ihrem Treffen in Münster warfen die G7-Außenminister Russland am Freitag eine "unverantwortliche nukleare Rhetorik" vor. Zudem verurteilten sie die Niederschlagung der Proteste im Iran und Teherans Waffenlieferungen an Moskau.

Bis zu zehn Tote laut NGO bei Protesten im Südostiran

Teheran - Bei Protesten im Südosten des Iran sind nach Angaben von Menschenrechtsorganisationen mehrere Menschen von Sicherheitskräften getötet worden. Amnesty International erklärte am Freitag, es habe vermutlich bis zu zehn Tote gegeben, darunter auch Kinder. Zudem gebe es dutzende weitere Verletzte. Die Menschenrechtsorganisation warf den Sicherheitskräften vor, in der Stadt Khasch in der Provinz Sistan-Balutschistan von Dächern aus mit "scharfer Munition" geschossen zu haben.

Kündigungen bei Twitter angelaufen

San Francisco - Bei Twitter hat am Freitag der Stellenabbau nach der Übernahme durch Tech-Milliardär Elon Musk begonnen. Entlassene Mitarbeiter erhielten wie angekündigt E-Mails mit der Nachricht, dass es ihr letzter Arbeitstag bei dem Unternehmen sei, meldete der Finanzdienst Bloomberg. Bei Twitter mehrten sich Tweets bisheriger Beschäftigter, die von ihrer Kündigung berichteten. Das Ausmaß des Stellenabbaus blieb zunächst unklar.

Polizei soll auch online "auf Streife gehen" können

Linz - Nach den Krawallen in der Halloween-Nacht in Linz, die durch Social-Media-Einträge zumindest befördert worden sein sollen, soll die Polizei auch den virtuellen Raum besser "bestreifen" können. Das ist ein zentrales Ergebnis des Oberösterreichischen Landessicherheitsrats, der Freitagnachmittag getagt hat. Nun sollen die rechtlichen Möglichkeiten ausgelotet werden.

RH kritisiert Beschaffungsplanung des Bundesheeres

Wien - Der Rechnungshof (RH) kritisiert die Beschaffungsplanung des Bundesheers. Aufgrund der vorliegenden Bedarfsprogramme mit einem Planungshorizont von zehn Jahren "war kein aktueller und vollständiger Überblick über den notwendigen Investitionsbedarf gegeben", moniert der RH in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht. Zudem merkt der RH an, dass kein Monitoring und keine systematische Überprüfung geplanter Beschaffungen vorgesehen sei.

Über 50 Staaten bekräftigen Schutz von Journalisten

Wien - Dutzende Staaten haben sich am Freitag bei einer UNO-Konferenz in Wien zu einem besseren Schutz von Journalisten bekannt. Wie das Außenministerium am Freitagnachmittag der APA mitteilte, unterstützten "mehr als 50 Staaten" eine entsprechende Erklärung. Stargast war Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow, der zum Kampf gegen Staatspropaganda aufrief. Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) versprach bei der Eröffnung, dass auch Österreich seine "Hausaufgaben" machen werde.

Weiter rechtliches Ringen um U-Kommission zu Wien Energie

Wien - Die geplante Einsetzung der Untersuchungskommission zur Wien Energie bleibt rechtlich weiter herausfordernd. Der Gemeinderatsvorsitzende Thomas Reindl (SPÖ) hat am Freitag in einer Präsidiale den Rathaus-Fraktionen ein Gutachten überreicht - mit einer Beurteilung noch offener Fragen zum Einsetzungsantrag. Dieser stammt von ÖVP und FPÖ. Wie Reindl der APA erläuterte, enthält er zumindest einige Punkte, deren Prüfung durch die U-Kommission strittig sein könnten.

Weltrekord-Jackpot in US-Lotterie von 1,6 Mrd. Dollar

Washington - In den USA ist der Jackpot der Lotterie Powerball auf 1,6 Milliarden Dollar angewachsen und damit zum weltweit größten Hauptpreis der Lotto-Geschichte geworden. Der Powerball-Jackpot sei jetzt der "größte jemals angebotene Lotto-Preis der Welt", erklärte der Lotterie-Betreiber vor der nächsten Ziehung am Samstagabend.

