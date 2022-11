Asyl: Tirol kündigt Errichtung von zwei Container-Dörfern an

Innsbruck - In Tirol sollen für die Unterbringung von Flüchtlingen zwei Container-Dörfer errichtet werden. Das hat der zuständige Landesrat Georg Dornauer (SPÖ) gegenüber ORF Radio Tirol angekündigt. "Eines im Raum Innsbruck und eines in Kufstein", sagte Dornauer. Mit dem Bau der Container-Dörfer soll "ab nächster Woche" begonnen werden. Noch am Freitag waren 30 Asylwerber, die die Nacht auf Freitag in Zelten verbracht hatten, von Absam nach Kufstein gebracht worden.

Klimaaktivisten blockierten Einfahrtsstraße in Linz

Linz - Klimaaktivistinnen und -aktivisten der "Extinction Rebellion" hatten Samstagmittag geplante Aktionen in Linz kurzfristig abgesagt, am späten Nachmittag aber doch die Waldeggstraße stadteinwärts blockiert, um den "sofortigen Baustopp der klimaschädlichen Autobahn A26", die dort entstehen soll, zu fordern. Fünf Personen saßen auf der Fahrbahn, etwa 20 weitere waren an der um 18.00 Uhr noch andauernden Aktion beteiligt, berichtete die Polizei der APA.

Kind in Deutschland jahrelang in Haus festgehalten

Düsseldorf - Ein acht Jahre altes Mädchen soll in Deutschland nahezu sein gesamtes bisheriges Leben lang in einem Haus im Sauerland festgehalten worden sein. Die Staatsanwaltschaft in Siegen in Bundesland Nordrhein-Westfalen ermittelt gegen die Mutter des Kindes und die Großeltern, sagte ein Sprecher am Samstag. Man geht davon aus, dass sie es dem Mädchen verwehrt hätten, "am Leben teilzunehmen" - weder im Kindergarten, noch an der Schule oder im Spiel mit anderen Kindern.

Illegale chinesische Polizeistationen - Wien prüft Hinweise

Wien - Nach Berichten über illegale chinesische Polizeistationen auch in Österreich prüfen die zuständigen Behörden "die gegenständlichen Hinweise". Das erklärte ein Sprecher des Innenministeriums auf Anfrage der APA. "Es steht völlig außer Frage, dass wir verbotene Tätigkeiten fremder Nachrichtendienste oder Polizeibehörden unter keinen Umständen dulden", heißt es in der schriftlichen Antwort von Sprecher Harald Sörös.

Benko will einzelne Kika/Leiner-Standorte verkaufen

Wien/St. Pölten/Essen - Der Signa-Konzern des Tiroler Immobilien-Investors Rene Benko will sich von einigen Kika/Leiner-Standorten trennen, schreibt "Der Standard" (Wochenendausgabe). Demnach stehen vier bis 15 von 42 Standorten zum Verkauf. "Einige wenige Häuser eignen sich aufgrund der Gegebenheiten nicht mehr, um unseren Ansprüchen an ein modernes Möbelhaus gerecht zu werden", zitiert die Zeitung Kika/Leiner-Manager Reinhold Gütebier.

Verteidigungsministerium nimmt jüngste Reform wieder zurück

Wien - Die letzte Dienststellenreform beim Heer, die erst im Juli 2022 vollzogen wurde, muss wieder zum Teil zurückgenommen werden. Der Grund dafür ist, dass die Reform in mehreren zentralen Punkten nicht funktioniert. Sie hat - vereinfacht gesagt - etwa dazu geführt, dass die Planungs- und Rüstungsdirektion selbstständig keine Beschaffung umsetzen können, weil sie als nachgeordnete Dienststellen aus dem Ministerium ausgelagert wurden und keine Befugnis zur Hoheitsverwaltung haben.

Neue Gefechte im Süden und Osten der Ukraine

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei neuen Kämpfen im Osten und Süden der Ukraine haben die Truppen Moskaus und Kiews sich am Samstag mit schwerer Artillerie beschossen. Das geht aus den Militärangaben der ukrainischen und russischen Seite hervor. Die ukrainischen Kämpfer hätten in den Gebieten Luhansk und Donezk russische Stellungen vernichtet, hieß es in Kiew. Während es in der Ukraine weiter Stromrationierungen gab, sieht Präsident Wolodymyr Selenskyj keine Verhandlungsbereitschaft auf russischer Seite.

Sieben Menschen sterben bei Hubschrauberabsturz in Italien

Foggia - In der süditalienischen Adria-Region Apulien ist am Samstag ein Hubschrauber mit sieben Personen an Bord verunglückt. Zwei italienische Besatzungsmitglieder, eine vierköpfige slowenische Touristenfamilie und ein italienischer Arzt kamen ums Leben, wie die Behörden am Samstag mitteilten.

