27. UN-Klimagipfel startet im ägyptischen Sharm el-Sheikh

Sharm el-Sheikh - Mit gedämpften Erwartungen geht am Sonntag die 27. UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh an den Start, denn der Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation überschatten die COP27. Zwei Wochen lang werden die 190 Teilnehmerstaaten unter anderem um den Ausbau ihrer Klimaziele beraten. Diese reichen in Summe bei weitem nicht für das 1,5-Grad-Ziel, zu dem man sich im Vorjahr in Glasgow bekannt hat. Zudem werden Klimafinanzierung und Klimaanpassung thematisiert werden.

Twitter-App aktualisiert - Verifizierung kostet acht Dollar

Berlin/San Francisco - Der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk setzt die angekündigte Kostenpflicht für die Verifizierung bereits um. Der Kurzmitteilungsdienst hat am Samstag die App aktualisiert. Jetzt kostet das begehrte weiße Häkchen auf einem blauen Verifikationsabzeichen acht Dollar pro Monat. Bisher war die Vergabe der Symbole, die die Echtheit des Twitter-Profils garantieren, kostenlos.

Biden und Obama machen im Endspurt gemeinsam Wahlkampf

Washington - US-Präsident Joe Biden setzt im Midterms-Wahlkampf auf Ex-Präsident Barack Obama: Bei einem Auftritt in dem für die Wahl am Dienstag wichtigen Bundesstaat Pennsylvania warben die Demokraten gemeinsam um Stimmen. Obama hatte sich zuletzt in den Wahlkampf eingeschaltet, am Wochenende trat er in Philadelphia erstmals gemeinsam mit seinem früheren Vizepräsidenten auf. Kurze Zeit später trat der republikanische Ex-Präsident Donald Trump ebenfalls in Pennsylvania vor Anhängern auf.

US-Sänger Aaron Carter 34-jährig gestorben

Los Angeles - US-Sänger Aaron Carter ist tot. Das berichtete sein Agent Roger Paul auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf die Mutter Carters. Er wurde 34 Jahre alt. "Sie rief mich an und sagte, ihr Sohn sei tot", sagte Paul in einem Telefonat. Alle weiteren Einzelheiten und Umstände würden geklärt und dann mitgeteilt, hieß es. Die Polizei von Los Angeles bestätigte auf Nachfrage einen Einsatz in Lancaster im US-Bundesstaat Kalifornien, gab aber keine Details bekannt.

Gagenwirbel in der Steiermark ohne Folgen

Graz - Der steirische Wirtschaftsbund hat seinen Obmann Josef Herk - er ist auch Wirtschaftskammerpräsident im Bundesland - in einer Sitzung am Samstag im Amt bestätigt. Der Beschluss fiel einstimmig, teilte der Wirtschaftsbund am Abend mit. Herk war wegen seiner verschiedenen Bezüge seitens Wirtschaftsbund und Kammer in die Kritik geraten. Am Freitag hatte er sich für die "entstandene Optik" entschuldigt, Kommunikationsfehler eingestanden und Transparenz versprochen.

