27. UN-Klimagipfel startet im ägyptischen Sharm el-Sheikh

Sharm el-Sheikh - Mit gedämpften Erwartungen geht am Sonntag die 27. UN-Klimakonferenz im ägyptischen Sharm el-Sheikh an den Start, denn der Ukraine-Krieg, Energiekrise und Inflation überschatten die COP27. Zwei Wochen lang werden die 190 Teilnehmerstaaten unter anderem um den Ausbau ihrer Klimaziele beraten. Diese reichen in Summe bei weitem nicht für das 1,5-Grad-Ziel, zu dem man sich im Vorjahr in Glasgow bekannt hat. Zudem werden Klimafinanzierung und Klimaanpassung thematisiert werden.

Bürgermeister Klitschko schließt Blackout in Kiew nicht aus

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Kiews Bürgermeister Witali Klitschko schließt wegen der Schäden am Energiesystem einen Zusammenbruch der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung in der ukrainischen Hauptstadt nicht aus. "Wir tun alles, damit es nicht so weit kommt", sagte er am Samstagabend im ukrainischen Fernsehen. "Aber wir wollen offen sein: Unsere Feinde tun alles dafür, damit diese Stadt ohne Heizung, ohne Strom, ohne Wasserversorgung dasteht - allgemein: dass wir alle sterben."

Biden und Obama machen im Endspurt gemeinsam Wahlkampf

Washington - US-Präsident Joe Biden setzt im Midterms-Wahlkampf auf Ex-Präsident Barack Obama: Bei einem Auftritt in dem für die Wahl am Dienstag wichtigen Bundesstaat Pennsylvania warben die Demokraten gemeinsam um Stimmen. Obama hatte sich zuletzt in den Wahlkampf eingeschaltet, am Wochenende trat er in Philadelphia erstmals gemeinsam mit seinem früheren Vizepräsidenten auf. Kurze Zeit später trat der republikanische Ex-Präsident Donald Trump ebenfalls in Pennsylvania vor Anhängern auf.

Mehrere Tote nach Luftangriffen in Syrien

Damaskus - Im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge sechs Menschen bei Luftangriffen getötet worden. 20 weitere Menschen seien bei den Bombardierungen durch syrische Regierungstruppen verletzt worden, teilte die in London ansässige oppositionsnahe Syrische "Beobachtungsstelle für Menschenrechte" am Sonntag mit. Die Angriffe trafen demnach auch ein Flüchtlingscamp in der Region Idlib. Russische Kampfflugzeuge sollen ebenfalls Stellungen bombardiert haben.

Schwangere auf Schutzweg in Vorarlberg niedergefahren

Bregenz - Eine schwangere 25-jährige Fußgängerin ist am späten Samstagnachmittag in Hard (Bez. Bregenz) auf einem Schutzweg niedergefahren worden. Bei starkem Regen wurde die Frau von einem alkoholisierten 56-jährigen Autofahrer übersehen. Sie wurde frontal vom Wagen des Mannes erfasst und zu Boden gestoßen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 25-Jährige mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, informierte die Polizei.

Neuer Raketentest im Iran

Berlin - Die iranischen Revolutionsgarden haben am Samstag eine neue Trägerrakete für Satelliten getestet. Dies berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IRNA. In einer per E-Mail versandten Stellungnahme bezeichnete ein Sprecher des US-Außenministeriums diesen Schritt als "nicht hilfreich und destabilisierend". Washington befürchtet, diese ballistische Langstreckentechnologie könne auch für den Einsatz mit Atomsprengköpfen genutzt werden.

red