27. UN-Klimagipfel im ägyptischen Sharm el-Sheikh eröffnet

Sharm el-Sheikh - Im ägyptischen Sharm el-Sheikh hat am Sonntag die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) begonnen. Mit rund 90 Minuten Verspätung erklärten der Präsident der vorherigen Weltklimakonferenz 2021 in Glasgow, Alok Sharma, und COP27-Präsident, Sameh Schukri, die Verhandlungen vor dem Konferenzplenum für eröffnet.

Papst betete in Bahrain für Völker im Nahen Osten

Vatikanstadt/Manama - Am letzten Tag seiner Reise im Königreich Bahrain hat Papst Franziskus für die Menschen im Libanon gebetet. Das Land sei "ermattet und geplagt", sagte der Pontifex am Sonntagvormittag (Ortszeit) in Manama. Am Sonntag endete sein viertägiger Besuch in dem muslimischen Inselstaat am Persischen Golf. Die Papstmesse vom Samstag mit 28.000 katholischen Gläubigen im Nationalstadion von Bahrain wertete Kardinal Christoph Schönborn als "riesiges Zeichen der Ermutigung".

Biden und Obama machen im Endspurt gemeinsam Wahlkampf

Washington - US-Präsident Joe Biden setzt im Midterms-Wahlkampf auf Ex-Präsident Barack Obama: Bei einem Auftritt in dem für die Wahl am Dienstag wichtigen Bundesstaat Pennsylvania warben die Demokraten gemeinsam um Stimmen. Obama hatte sich zuletzt in den Wahlkampf eingeschaltet, am Wochenende trat er in Philadelphia erstmals gemeinsam mit seinem früheren Vizepräsidenten auf. Kurze Zeit später trat der republikanische Ex-Präsident Donald Trump ebenfalls in Pennsylvania vor Anhängern auf.

Ukraine meldet Artilleriebeschuss auf Städte

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Mehrere Städte im Süden der Ukraine sind nach örtlichen Behördenangaben in der Nacht auf Sonntag von russischen Truppen mit Artillerie und Raketen beschossen worden. In Saporischschja sei ein Gebäude der zivilen Infrastruktur zerstört worden, teilte ein Mitarbeiter des Stadtrates mit. Kiews Bürgermeister Witali Klitschko schließt indes wegen der Schäden am Energiesystem einen Zusammenbruch der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung in der ukrainischen Hauptstadt nicht aus.

Tote nach Angriff mit Streumunition in Syrien

Damaskus - Im Norden Syriens sind Aktivisten zufolge sechs Menschen bei Bombardierungen getötet worden. Rund 75 weitere Menschen seien bei Artilleriebeschuss durch syrische Regierungstruppen verletzt worden, teilten die in London ansässige oppositionsnahe Syrische "Beobachtungsstelle für Menschenrechte" und die Rettungsorganisation Weißhelme am Sonntag übereinstimmend mit. Dabei soll auch international geächtete Streumuniton eingesetzt worden sein.

Flugzeug stürzt in Victoriasee: 26 Passagiere verletzt

Daressalam - Ein Flugzeug der tansanischen Fluggesellschaft Precision Airline ist am Sonntagmorgen in den Victoriasee abgestürzt. Wie Hamza Johari, der Direktor der tansanischen Luftfahrtbehörde TCAA, mitteilte, befand sich die Maschine zum Zeitpunkt des Unglücks auf dem Landeanflug auf die am Victoriasee gelegene Stadt Bukoba. Mindestens 26 der 43 Menschen an Bord wurden bei dem Absturz verletzt und in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.

Britischer Covid-19-Patient nach 411 Tagen geheilt

London - Ein immungeschwächter Mann in Großbritannien war 411 Tage lang mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert. Erst durch eine Behandlung mit neutralisierenden Antikörpern wurde der Patient geheilt, wie die European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases mitteilte. Demnach war der inzwischen 59-Jährige Patient mit jener frühen Corona-Variante infiziert, die zunächst im chinesischen Wuhan aufgetreten war.

Schwangere auf Schutzweg in Vorarlberg niedergefahren

Bregenz - Eine schwangere 25-jährige Fußgängerin ist am späten Samstagnachmittag in Hard (Bez. Bregenz) auf einem Schutzweg niedergefahren worden. Bei starkem Regen wurde die Frau von einem alkoholisierten 56-jährigen Autofahrer übersehen. Sie wurde frontal vom Wagen des Mannes erfasst und zu Boden gestoßen. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde die 25-Jährige mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert, informierte die Polizei.

